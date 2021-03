El feminismo no es moda: Conchi León

Con más de 20 años de trayectoria en el teatro y reconocimientos internacionales en lugares como Alemania, Inglaterra, Nueva York y Argentina la dramaturga Conchi León continúa su lucha para darle voz a las mujeres de todos los sectores sociales, y apoyar su lucha por la justicia y equidad.

En una charla telefónica con El Sol de México, la autora de Cachorro de león, obra que se presenta en Teatrix del 11 al 14 de marzo, platicó que pese al apoyo que ha encontrado para presentar su trabajo, se ha enfrentado a personas que ven a su movimiento como una moda.

“Me he encontrado a hombres muy empáticos en estas temáticas, pero también han habido otros plenamente indiferentes, incluso me han dicho que cuando supere mi etapa feminista y escriba de ellos, les redacte algo. El ser feminista no es una etapa, no es que lo haga por moda, es algo que está implícito en mi sangre y en mi necesidad de hablar de las problemáticas femeninas”, señaló.

La originaria de Mérida, Yucatán, resaltó que el movimiento feminista no es ningún club, y para sentir la necesidad de alzar la voz basta ver la situación que se vive en México.

“Simplemente se debe ser una mujer con los ojos abiertos y leer las noticias. Que aún en esta situación están desapareciendo mujeres, que la violencia intrafamiliar se eleva al 80 por ciento por aquellas que están en confinamiento con su agresor. Si somos un poquito empáticas podemos opinar”.

La también actriz lamentó que luego de la histórica jornada del Día de la Mujer el año pasado (a la que acudieron 80 mil asistentes, según datos oficiales), hoy las autoridades minimicen la voz de las víctimas, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador politice la situación argumentando que las manifestantes están con la oposición.

Aunque celebra que la lucha continúe en distintos frentes, se dice triste por haber llegado al punto en que los niveles de violencia eran tan altos que se dan a conocer nuevos casos todos los días.

Conchi se solidariza con las víctimas, ya que ella misma pasó los primeros años de su vida viendo cómo su padre violentaba a su mamá a diario. Esa experiencia es precisamente la que está plasmada en su obra Cachorro de león, la cual pese a haber sido escrita en 2014, todavía la conmueve hasta las lágrimas.

“A veces me mueven cosas de las que no me había dado cuenta, de cuando mi mamá decidió meter a la cárcel a mi papá porque ya le estaba pegando muy feo, y mis hermanas deciden defenderla”, comentó.

La obra ya se ha presentado de manera presencial y virtual, su más reciente función fue vía streaming ante el público de Philadelphia, donde recibió excelentes críticas. La dramaturga hace una invitación al público de todos los géneros y edades a ver este texto en el Festival de monólogos de Teatrix, para reflexionar sobre este tema.

Consciente de que en este momento hay muchas mujeres atrapadas con sus agresores en casa, se solidarizó con ellas, y les envió un mensaje de apoyo. “Busquen ayuda por todas partes, escuchen a sus hijos y miren sus rostros. Ahí está cómo la violencia que están viviendo también está marcando a los niños”, finalizó.