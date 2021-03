Edwin Luna agradece la evolución musical

Sentado en su sala, Edwin Luna recuerda aquel año 2010 en el que fundó La Trakalosa de Monterrey, cuando el regional mexicano era un género muy celoso que no abría sus puertas a colaboraciones con otros artistas.

“Todos éramos muy conservadores y decíamos ‘es que yo no tengo por qué cambiar mi estilo’”, platica vía Zoom a El Sol de México.

Pero hoy las cosas han cambiado, la velocidad con la que se mueve la industria gracias al streaming los ha llevado a darse cuenta que para seguir creciendo necesitan de otros colegas, sin importar su estilo o cuánto tiempo lleven de trayectoria.

“Es la manera de seguir vigentes, y si para lograrlo debes aceptar que llega otro género musical u otra propuesta distinta, hay que hacerlo”, continúa. “Resulta que las generaciones nuevas no vienen con esa idea de escuchar un solo estilo, dicen ‘no me gusta, no te escucho’, y punto se acabó. Por eso tienes que arriesgarte”.

Integrarse a las distintas redes sociales también ha sido parte de esta evolución, pero ha sido uno de los aspectos que más les ha costado trabajo entender a algunos artistas.

“Hace casi dos años que empecé a usar Tik Tok, y fui de los artistas del regional mexicano más atacados y criticados porque se preguntaban qué hacía un intérprete de banda utilizando plataformas de chavitos, y ahora todos la utilizan porque se dieron cuenta que nos proyecta mucho. A eso voy, hay que quitarnos ya esas vendas de los ojos”.

Esta mentalidad lo ha llevado a colaborar con artistas como María León y la peruana Johana Rodríguez, con quien recientemente lanzó un tema titulado Contigo que mezcla el regional y la cumbia villera.

Con una enorme sonrisa en su rostro narra que gracias a esa canción está cosechando un grupo de fans en Argentina, donde radica Johana, un logro que cuando inició su carrera veía muy lejano.

“Jamás me imaginé grabar una canción de ese tipo, y enterarme que estoy en los primeros lugares de Argentina es muy sorprendente. Te das cuenta que no hay límites, ya vamos hacia la manera de diversificarnos y por qué no, llegar a otro país, cosa que antes se veía como imposible”.

Pero no todo lo que brilla es oro, y Edwin lo sabe perfectamente. Cuando se sienta a explorar las nuevas propuestas que están en internet, analiza con cuidado el perfil de los artistas, para compartir y, en dado caso, apoyar directamente a aquellos que muestran verdadera pasión por la música.

Siempre fiel a conocer nuevos formatos, este sábado 20 de marzo a las 18:00 horas se suma al Festival Arremangado, un evento en línea donde se presentará al lado de artistas como Virlán García, Giovanny Ayala, Régulo Caro y Nuevo Elemento; en el que además habrá un homenaje especial a Jenny Rivera.

“Nos vamos a encontrar con compañeros que hace tiempo no habíamos podido convivir por toda esta situación, pero de esta manera lo podemos hacer, compartiendo esta fiesta musical”, finalizó.