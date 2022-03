Doña Cuquita lamenta la decisión de transmitir bioserie de Chente

Luego de que TelevisaUnivision diera a conocer que sigue en pie el estreno de la serie sobre Vicente Fernández, "El último rey" (pese a los intentos legales de la familia Fernández por frenar su transmisión), Cuquita Abarca, su viuda, rompió el silencio por medio de un comunicado, donde además adelantó que pronto publicará un video ampliando su opinión.

"Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo "Cuquita estos no tienen llenadera"", se lee en parte del documento que se publicó en las redes del cantante.

Cuquita recalcó que su familia no busca ningún beneficio económico, y enfatizó que su esposo había llegado a un acuerdo con Caracol, para transmitir en Netflix una producción protagonizada por Jaime Camil, a quien él mismo escogió por su talento y disciplina. Aunque reconoció la labor de Pablo Montero (quien dará vida al ídolo en la ya mencionada serie de Televisa-Univisión), lamentó que se haya integrado al proyecto mientras "Chente" luchaba por su vida.

Asimismo, externó su decepción por haber sido traicionada por gente que consideraba cercana. "Me da tristeza que señores que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa, hayan empezado desde octubre un plan para robarse los derechos de Vicente, porque no se podía defender al estar grave en una cama de hospital", expresó en el documento.

En relación con el registro de sus marcas y su nombre artístico, el "Charro de Huentitán" hizo todo conforme a la ley, y calificó como un robo que quieran lucrar con su historia sin su autorización.

También criticó que Televisa se escude en su alianza con Univisión para guardar silencio en torno al caso. "Si Televisa no acata a las autoridades mexicanas y las órdenes que le hicieron, es su problema y es una muestra de su prepotencia. Yo creo las autoridades no se van a cruzar de brazos y deben actuar al no respetar sus órdenes legales", mencionó.

Finalmente hizo un llamado a los jueces a no dejar "que esta empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala".