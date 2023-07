Charles Ans, sin temor a su pasado

A Charles Ans nada le quita el sueño. En esta etapa de su vida vive muy tranquilo, sabiendo que no debe ni teme nada. Fue el año pasado que una internauta a través de Twitter señaló al rapero de abuso sexual. Supuestamente en 2009, el cantante había aprovechado que esta mujer, cuya identidad es desconocida, se encontraba bajo la influencia del alcohol para tener relaciones sin protección.

Ans se expresó por medio de su cuenta de Instagram, en donde sólo agradeció los mensajes de apoyo recibidos y la confianza vertida en él.

Puede interesarte: Hip-Hop X siempre, una radiografía del alma latina en el género

"Recuerda que siempre va a existir gente que le encantaría verte caer", escribió el sonorense. Sin embargo, este tema no quedó inconcluso y dejó todo en manos de las autoridades con quienes cooperó para esclarecer los hechos.

“Al ser una figura pública siempre estarás en el ojo del huracán, cuando falla la persona afecta el personaje y viceversa. He intentado llevarlo de la mejor manera, simplemente cuando pasan este tipo de cosas, el hacer una declaración, el hablar es sólo echarle leña al fuego, cuando he tenido que presentar o rendir una cuenta lo he hecho con las autoridades competentes, siempre con la conciencia más limpia del mundo y con una sonrisa en el rostro”, afirmó el rapero mexicano en conferencia de prensa.

“En este caso, un tuit que en donde te señalan desde el anonimato, en donde te dicen que hiciste con tal persona, donde no te dan un nombre y sólo te señalan y pues curiosamente siempre pasa cuando estás en un buen momento de tu carrera. Gracias a Dios hoy en día ese tema se aclaró, hoy puedo estar tranquilo y feliz”, agregó el músico originario de Hermosillo.

Otro tema que también generó polémica fue el enfrentamiento que tuvo el rapero con Carla Morrison en julio del año pasado en donde la originaria de Baja California utilizó su cuenta de Twitter para denunciar que el rapero usó su música sin su autorización.

Charles Ans es uno de los raperos más importantes de la escena del hip hop mexicano y en Latinoamérica. / Cortesía | Facebook Charles Ans

Morrison se apegó a la vía legal para defender su trabajo; y, aunque Ans extendió una disculpa pública a la cantautora, el proceso legal continuó.

“Es un tema que se arregló legalmente, hoy en día ya tenemos permiso de utilizarlo. Se pidió una estadística de cuánto dinero había generado nuestro tema (Mis ojos no podían ver, que utilizó fragmentos de la canción No quise mirar de Morrison), se llegó a un acuerdo de porcentajes, se hizo un pago de lo que correspondía a la maestra Carla Morrison y hoy en día tenemos el permiso para sacar este tema.

“Estamos viendo de qué manera el próximo año volver a subir este tema porque se cumplen 10 años de Smile (2014), nuestro disco más emblemático; este sencillo formaba parte de ese disco, pero ojalá que en algún momento vuelva a tener la oportunidad de meterme al estudio con la maestra Carla Morrison y que hagamos otra versión del tema”, compartió Ans.

A pesar de las problemáticas, Carlos Miguel Segura Ramírez, su nombre real, continúa trabajando en su música. Ejemplo de ello es el nuevo álbum que está por lanzar en septiembre bajo el título de Órbitas.

Con este proyecto busca unificar a México y España, ya que cuenta con la colaboración del español Sharif.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Charles Skinny (@charlesans)

Previo a la publicación de dicho material, el artista de 32 años de edad se enfoca en la promoción de su nuevo San Junipero Tour, que presentará el 22 de julio en el Pepsi Center, de la Ciudad de México.

“Es una gira donde estoy haciendo un viaje a través del tiempo, cantando temas de todos mis discos, complaciendo a la gente que me conoce desde 2008-2009 hasta los que se van uniendo a nuestra base de fans hace unos meses.

“La primera etapa de la gira cuenta con 26 fechas, de las cuales ya realizamos 20, la del Pepsi Center es la número 24, casi estamos por cerrar la primera etapa, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de tener una gira de puros teatros en la República Mexicana, no sé si algún otro rapero o exponente de este género haya intentado hacer algo así, nosotros queríamos llegar con nuestra música a lugares donde a veces no se ve el hip hop muy seguido, básicamente eso es el tour”, compartió.

El nombre del tour surgió de un capítulo de la serie Black Mirror, en donde se muestra cómo una aplicación virtual transporta a la gente a otra década, sin ningún inconveniente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo lo que quiero hacer es transportar a mis fans al pasado, cantar canciones de diferentes épocas, poderlos llevar al 2010, al 2012, al 2014, 2016, 2018. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de presentar más de 10 discos en mi carrera, no sé si soy muy talentoso musicalmente, pero al menos constancia tengo, aquí lo difícil fue armar un set musical donde yo me sintiera cómodo porque a veces es raro cantar las experiencias o cosas que yo sentía a mis 18 años, con cosas que estoy sintiendo a mis 32.

“Para mí es un sube y baja de emociones, entonces era ver cómo hacerle para transitar de una rola de hace décadas, con una que escribí hace unos años y otra de ahorita. Intenté escoger un poco de todo para que la gente que nos ha estado siguiendo por años, se vaya con un buen sabor de boca”, aseguró.

Uno de los máximos sueños que espera cumplir Charles es presentarse el próximo año en el Auditorio Nacional, celebrando cerca de dos décadas de trayectoria.