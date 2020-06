Bob Dylan hace historia en el top Billboard con su nuevo disco

El legendario músico estadounidense Bob Dylan hizo historia de nuevo al ingresar en primer lugar a la lista de los 100 artistas más populares de la semana del top Billboard, gracias a su nuevo disco "Rough and Rowdy Ways".



Esta es la primera vez que Dylan, de 79 años, es parte de esa prestigiosa lista, creada en 2014 para medir la influencia y la popularidad de un artista en las diferentes esferas en las que se distribuye la música hoy en día.

El álbum también debutó en el segundo lugar del top Billboard 200, de los discos más vendidos, y convirtió al cantautor estadounidense en el primer artista en tener un álbum en los primeros lugares en siete décadas ininterrumpidas.

La historia de las producciones de Bob Dylan en los Billboard comenzó en septiembre de 1963, cuando entró en la lista con "The Freewheelin' Bob Dylan".



"Rough and Rowdy Ways" es, además, el primer disco de Dylan con música inédita en ocho años.



La producción incluye 10 canciones, inspiradas en sus reflexiones sobre la vida y la muerte.



Los sencillos que ya han sido promocionados son "Murder Most Foul", "I Contain Multitudes" y "False Prophet".

De hecho, "Murder Most Foul", que salió al mercado este abril, llegó esta semana al primer lugar del top de las canciones de rock más vendidas digitalmente, con lo que se convirtió en el primer tema de Dylan en llegar al primer lugar de una lista Billboard en la historia de las mediciones musicales.

En una entrevista con The New York Times, el artista se declaró "muy sorprendido" con el éxito del tema, considerando que dura 17 minutos y habla del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy.



Su disco anterior fue "Triplicate", una compilación de "canciones clásicas estadounidenses" que presentó en 2017, si bien el artista no había lanzado un álbum con música nueva desde "Tempest", en 2012.