Barack Obama y Bruce Springsteen, amigos desde hace 10 años, estrenan podcast

Barack Obama y Bruce Springstein se suman a los dos millones de podcasts en Spotify, con el lanzamiento de Renegades: Born in the USA, un proyecto en el que compartirán sus historias de vida e intercambiarán puntos de vista sobre distintos temas, según se dio a conocer en el evento Spotify stream on celebrado virtualmente este lunes.

“A simple vista Bruce y yo no tenemos mucho en común, él es un hombre blanco de un pueblo pequeño en Jersey, y yo soy un hombre de color nacido en Hawái. Él es un ícono del rock and roll, yo no soy tan cool”, apunta el expresidente de Estados Unidos en el adelanto del podcast.

“Lo que descubrimos en estas conversaciones, fue que compartíamos una creencia fundamental del ideal americano, no como un acto de nostalgia, sino como una brújula del trabajo arduo que tenemos enfrente”, agregó.

Según se adelantó, este proyecto forma parte de los planes de la plataforma para fomentar la creatividad del público, y alcanzar su meta de reunir a 50 millones de creadores de contenido en sus filas para el año 2025.

Asimismo, se informó que para todos los amantes de los superhéroes, Spotify expande el legado de Batman al formato de audio, con una alianza entre DC, Warner y Spotify; que presentará Batman Unburried, un podcast donde se explorará su lado más oscuro.

“Batman es un personaje de ensueño, pero el tipo de historias que se va a contar son muy crudas. Entonces eso permite explorar el suspenso y el lado aterrador de Batman, y hacer algo diferente en un nuevo formato”, señaló Jim Lee, director creativo de DC Cómics.

El directivo adelantó también que esta es una alianza a largo plazo, y ya tienen planes de hacer otros podcast con Gatúbela, La mujer maravilla, El acertijo y Batichica, y confían que los fans estarán muy emocionados con esta expansión del universo DC.

EXPANDEN SUS HORIZONTES

El streaming revolucionó la industria de la música al permitir a los artistas compartir su trabajo sin necesidad de sumas exorbitantes de dinero para producir un álbum físico. Daniel Ek, CEO de Spotify, detalló que tan sólo el año pasado se lanzaron en Spotify 1.8 millones de discos a nivel global, una cifra notoriamente superior a los 33 mil álbumes lanzados en Estados Unidos en 2002.

Hoy la plataforma continúa su crecimiento, con una expansión a 80 nuevos mercados del mundo, incluyendo Bangladesh, Pakistán y Nigeria. “Nos estamos lanzando en Asia, África, El Caribe, Europa y Latinoamérica, juntos estos mercados representan más de un billón de

personas”, señaló Alex Nostrom, director de negocios de Freemium de la plataforma.

Actualmente su número de usuarios ya asciende a 345 millones, cifra que esperan duplicar en los próximos años al ingresar a mercados en continentes como África y Asia, donde el número de internautas continúa en crecimiento.