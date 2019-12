Arranca el 2020 a la espera de Lady Gaga

El nuevo año arrancará bastante potente en cuanto a lanzamientos discográficos, el mes de enero dejará de lado su habitual apatía para entregar trabajos de artistas de éxito comercial como Selena Gómez (Rare, día 10) o Halsey (Manic, 17).

El día 24 habrá material nuevo en el mercado de Pet Shop Boys (Hotspot ) y el 31 desembarcarán el exmiembro de One Direction, Louis Tomlinson con (Walls , debut en solitario), Kesha (High road) y Meghan Trainor (Treat myself ). Además, podría llegar nuevo álbum de Ozzy Osbourne, Ordinary man.

En febrero el tono musical será más roquero, con la vuelta de Green Day (Father of all motherfuckers , día 7), la psicodelia de Tame Impala (The slow rush, 14) y el brío de The 1975 (Notes on a conditional form , 21), tras consolidarse con su anterior disco, A brief inquiry into online relationships (2018), que ganó el premio al álbum británico del año en los últimos Brit.

El mes más corto permitirá además disfrutar de las nuevas canciones bañadas en sintetizadores de los británicos La Roux, las primeras desde el lanzamiento en 2014 de su anterior disco. El nuevo llevará por título Supervision.

De cumplirse todas las predicciones, el que viene volverá a ser un año de divas, sobre todo si dos de sus reinas cumplen las expectativas. Así, Lady Gaga publicó en septiembre una foto en el estudio trabajando en su sexto disco de estudio, el primero tras Joanne (2016) y la BSO de A Star Is Born (2018).

Mucho se ha hablado del álbum que debía tomarle el relevo a ANTI (2016): que si sería un trabajo doble, con profusión de raíces jamaicanas, que si estaría listo "en 2019"... Pero pasan los meses y Rihanna, ocupada con sus negocios en el mundo de la moda, se permite incluso bromear en sus redes con el asunto: "Yo escuchando R9 y negándome a publicarlo".