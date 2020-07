A 9 años de su muerte, recordamos a Amy Winehouse con sus éxitos

El 23 de julio del año 2011 quedaría marcado para siempre en la historia de la música; la cantante y compositora británica Amy Winehouse, había sido encontrada sin vida en su departamento en Londres.

Su muerte se debió a una congestión alcohólica, ya que en el lugar donde su guardaespaldas localizó el cuerpo de la cantante, se encontraron varias botellas de vodka y el parte médico indicó que en el examen toxicológico se habían registrado 416 mg de alcohol por cada decilitro de sangre, cuando 350 mg ya es considerado una escala mortal.

No ha existido otra voz como la suya. La cantante de Jazz, R&B y Soul poseía una fuerza interpretativa que erizaba la piel.

Debutó en el año 2003, con su álbum “Frank”, de donde se desprendieron los sencillos “Help Yourself”, “Stronger Than Me” y “Take the Box”. Con este material, del cual vendió más de 600 mil copias, Amy recibió excelentes críticas, lo que la colocó rápidamente en la escena de la música mundial.

Sin embargo, fue su siguiente trabajo “Back To Black”, publicado en 2006, con el alcanzó la fama internacional.

Fue nominada a seis Premios Grammy, de los cuales obtuvo cinco, siendo cada uno de ellos, Mejor álbum vocal pop, Canción del año con el sencillo “Rehab”, Grabación del año, Mejor interpretación vocal femenina y Mejor artista nuevo. De este disco se vendieron más de tres millones de copias, tan sólo en el Reino Unido.

Así como su extravagante personalidad, Amy llamó siempre la atención de la prensa por su descontrolado ritmo de vida, sus excesos y desafortunados episodios de intoxicación que le llevaron a incumplir varios contrarios.

Winehouse tenía 27 años cuando perdió la vida, lo que la convierte hasta el momento, en el último miembro del conocido mítico Club de los 27, al que también pertenecen Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin y Jimi Hendrix, entre algunos otros.

En este día, conmemoramos 9 años de su muerte con cinco de sus mejores temas.

You know I'm no good