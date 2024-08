Alex Ponce hace música divertida, pero con mensaje

Para Alex Ponce, siempre es importante tomarse un momento para reflexionar sobre cada uno de los momentos que se viven, disfrutar del silencio después del ruido y valorar la calma que se tiene antes de continuar.

Esa reflexión fue la que exploró en su segundo EP titulado “Silencio”, con el que, a través de cuatro canciones, el cantante ecuatoriano plasma la importancia de concientizar sobre distintos temas de la vida.

Este adelanto es la continuación de su primera entrega “Ruido”, donde exploró sonidos más atrevidos, de fiesta, amores y vivencias complejas.

El EP hace referencia a cómo se construyen conceptos, a partir de “toda la información que recibimos que pueden ser desde conversaciones de amigos, familia, con las tías, ver películas, novelas, las redes sociales, después todo ese ruido, ahora es momento del silencio’”, afirmó el cantautor en entrevista.

“Es decir, después de recopilar toda la información, es ahí cuando decides qué cosa es para ti, qué es el amor, qué es lo que buscas, lo que no, después de la suma de estos dos, se crea el ‘Yo’ y de eso hablaré en el siguiente EP”, agregó.

El sencillo que marca este segundo EP es “Cuatro hielos”, un dueto junto a RMAND, en el que plasma los sentimientos que surgen después de un rompimiento amoroso.

“Esta canción surge desde el punto de vista del otro, como si yo fuera el malo de la historia porque la canción nace de conversaciones que tuve con esa persona que me decía ‘¿por qué me dejaste ir?’, ‘¿por qué me superaste tan rápido?’

“Muchas veces yo lo que trato de hacer con mi música es entender y empatizar con otras personas, la canción es clara, no entiendo cómo lograste dejarme ir tan rápido, pero llega un punto en el que dices si tú pudiste, yo también puedo y voy a poder y así que brindo por ti y hoy me despido y celebro por este amor que fue, pero ya no es”, expresó.

Serán tres EP’s los que integrarán su segundo álbum discográfico, mismo que llevará por título “Ruido, Silencio, Yo” y que estará disponible para el último trimestre del año.

“Creo que es un disco muy variado, hay temas felices, románticos, de desamor, pero también hay incluso una canción que es chistosa que se llama “La sin sentimientos’, hay un poco de todo.

“Las canciones que muestro son mis experiencias, vivencias, lo que tuve que escuchar, ver, vivir para ser quien soy hoy en día, entonces lo que fuimos haciendo se dividió en etapas y la intención es que la gente pueda escuchar mi ‘ruido’ para cuando ellos tengan su ‘silencio’, en su reflexión, puedan decidir qué quieren en su vida y qué no”, dijo.

Ponce comenzó su carrera musical en 2020, sin embargo hasta hace un año inició sus viajes por distintas ciudades y países, fuera de su lugar natal.

Aunque considera que ha crecido mucho, aún le falta alcanzar algunas metas.

“Estoy dispuesto a experimentar en todo tipo de artes, en la misma música, crecer muchísimo, en colaboraciones, hacer muchos géneros y aprender muchas cosas como actuar, independientemente de lo que haga o lo que escriba siempre con la intención de que tenga algo de trasfondo, quiero que siempre detrás de las letras haya algún mensaje, donde la gente se pueda identificar, no sólo sacar por sacar música sino que la gente que me escuche pueda conectar”, sostuvo.