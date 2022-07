Cecy Villalobos: La influencer leonesa que enseña un estilo de vida saludable

León, Guanajuato.- Cecy Villalobos es una creadora de contenido mejor conocida en Instagram como @cecy_smartnutrition, un talento local en el mundo de las redes sociales, quien con sus conocimientos como licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos ha formado una comunidad de 319 mil personas de todas partes del mundo.

A la par de las redes sociales, la leonesa se dedica a dar consulta privada online, pues esto le permite estar cerca de sus pequeños Cecille y Lucca, además de que esta modalidad que desarrolló con la pandemia, le permite tener pacientes de diferentes partes de México y de otros países.

También es socia de Tan García, otra influencer de la ciudad con quien en Instagram tiene The Healthy Project un reto de 30 días en el que se inscriben cada más, entre 300 y 350 personas.

Redes sociales

A Cecy, siempre le gustó hablar en público y durante la pandemia comenzó a compartir contenido en sus redes sociales recetas saludables y a la par hizo un plan de alimentación de Karen Muñoz, otra influencer leonesa y a partir de ahí sus seguidores comenzaron a aumentar.

La fórmula para llegar hasta donde esta y mantenerse dice que ha sido ser ella misma, pues comparte los cambios físicos que ha tenido, sobre todo después de que tuvo a sus segundo hijo, ya que subió mucho de peso y su cuerpo cambió completamente.

“Soy ama de casa, me dedico a mis hijos, estoy separada, me toca la friega a mi solita y la realidad es que me gusta que la gente sepa que lo puede lograr también y motivarlos a que lo hagan es lo mejor que me puede pasar”, comentó.

Aprendizaje como influencer

Tener una comunidad que se identifica y confía en la información que comparte a través de sus redes sociales le ha dado un gran aprendizaje a Cecy: ser empática. Ha aprendido a no juzgar porque cada quien tiene un batalla que lidiar.