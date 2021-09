Carlos Rivera: la balada siempre va a gustar a la gente por su lenguaje

“Soy un artista de balada pop en un momento donde el género vive su peor momento de la historia, me siento agradecido con el público”, dice Carlos Rivera sobre el éxito que ha obtenido a lo largo de sus 17 años de trayectoria. Y es que para él esto representa una oportunidad para conseguir la meta con la que llegó a la industria: forjar un nombre que perdure.

“Esta música al final tiene contenido y un corazón que no está hecho al vapor, sino que realmente pretende quedarse, eso es algo que siempre he peleado. Trato de hacer una carrera que sea para siempre, no una de moda”, dice entre risas. “Me encantaría tener siempre algo especial, cada proyecto que hemos lanzado ha sido especial por alguna razón, o por alguna canción”.

Desde su triunfo en La Academia en 2004, momento en que se dio a conocer ante el público, ha lanzado seis álbumes, que le han valido Discos de Oro y de Platino, Lunas del Auditorio Nacional, e incluso fue merecedor de nominación a una Diosa de Plata por el tema Y si tú supieras, de la película Mar de sueños).

Todo esto a la par de su carrera en el teatro, donde ha protagonizado obras como Bésame mucho, Orgasmos la comedia, La bella y la bestia y El rey león en México y en España, siendo en esta última el primer mexicano que encabezó el elenco de un musical de Disney fuera del país.

El cantante opina que la clave de su éxito ha radicado en mantenerse fiel al estilo que ha mantenido desde el inicio, por lo que reafirma su compromiso de nunca alejarse de esa línea.

“No estoy cerrado y nunca me cerraría, siempre y cuando defienda el lenguaje de lo que es mi música. Podría grabar una cumbia o un reguetón si quieres, pero el lenguaje siempre debería tener algo que ver conmigo, porque esa es la única parte que siempre defenderé”, afirma.

“He grabado de todo: mariachi, chacareras argentinas, un poquito de música cubana que hice con Gente de Zona (Lo digo), o lo que hice con Becky G y Pedro Capó (Perdiendo la cabeza), pero la letra tiene que ver conmigo. Es una canción positiva o de amor, nunca me metería a cantar palabras con las que no me relacione”, agregó.

Pero Carlos Rivera también le apostó a la diversificación y la mejor prueba es su participación en ¿Quién es la máscara?, donde funge como investigador y cuya segunda temporada iniciará en octubre.

“Desde la primera vez que lo hice no sabía ni a lo que venía, realmente se convirtió en algo como un escaparate de todo lo que hago. Ahora ha sido sobre todo el año pasado, una salvación de todo lo que estaba pasando, venir a reír y a disfrutar. Este año no es la excepción, seguimos con mucho de eso que sigue poniendo a la gente nerviosa, pero es un programa necesario para que se olvide de lo malo”.

La aventura tras bambalinas del Guerra tour, que se extendió durante casi dos años, antes de ser interrumpido por la pandemia, fue documentado y llegará a Disney+ el 10 de septiembre, un logro que Carlos califica como una “luz de esperanza para el género”, otra prueba del gran interés que todavía existe por parte de los fans.