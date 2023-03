Carlos Rivera hace sutil dedicatoria a su hijo

"Dicen que el amor más grande se siente solamente cuando tienes un hijo", expresó Carlos Rivera ante el grito de los casi diez mil fans que se dieron cita en el Auditorio Nacional esta noche, para su catorceavo concierto en este recinto.

Sin referirse directamente al recién anunciado embarazo de su esposa, el artista dedicó el tema "Te esperaba" "con toda esa luz y ese amor a todos los que tienen un hijo".

"Esta canción es la bandera de muchas personas que tal vez han encontrado al amor de su vida no necesariamente en su pareja", agregó el artista, quién segundos antes había recibido como obsequio, por parte de un fan, unos zapatitos de bebé.

El show tuvo como temática un viaje a todas partes, y arrancando por México, comenzó su viaje musical con temas como "Escapemonos", "Cien años", "Todavía no te olvido", "Recuérdame" y "Ya no vives en mí", en la cual se sirvió un shot de mezcal y brindó por las mujeres.

El recuerdo de su padre, quién solía acompañarlo a todos sus shows antes de fallecer hace siete meses, estuvo presente durante la primera parte del show, e incluso logró conocerlo hasta las lágrimas cuando entonó "Luna del cielo".

Sin mencionar específicamente su relación con Cinthya Rodríguez, el cantante dedicó "Digan lo que digan" y "Que lo nuestro se quede nuestro" a todos aquellos que dudan del amor, mientras su esposa cantaba a todo pulmón desde la primera fila.

España fue el siguiente destino de su viaje musical. "Muchas gracias a esa ciudad que me amó y me dejó amarla", dijo Carlos, antes de interpretar "Alguien me espera en Madrid", "Deja de amarte" y "Regrésame mi corazón".

Adrián Vázquez | El Sol de México

El ex académico no dejaba de recordar sus inicios, y a aquel Carlos joven que hace 19 años soñaba con pisar el Auditorio Nacional en solitario, sueño que cumplió por primera vez hace siete años.

El artista se tomó un momento para leer algunos de los mensajes que los fans escribieron en cartulinas. De entre las asistentes escogió a cuatro fans para subir al escenario y cantar con él "Sígueme".

Entre ellas se encontraba una mujer llamada Alma en cuyo letrero se leía "Vine por un abrazo para ir feliz a mi última quimio", y quién conmovió al cantante al grado de hacerla bajar desde las gradas de arriba, para darle muchos abrazos.

El show continuó con temas como "Perdiendo la cabeza", "Lo digo" y "Empieza por mi boca". Cuando tocó turno a "Otras vidas", el cantante encendió la "Kiss cam", que ya es una tradición en sus conciertos.

Incluso platicó entre risas que se le han acercado fans a contarle que hacen el amor con sus canciones, algo que él toma como un halago, y bromeó con que no se hace responsable si está noche se conciben algunos bebés.

Una vez en ese ambiente de amor, el músico interpretó "La carta", no sin antes advertir que en esta gira han tenido muchas propuestas de matrimonio durante ducha canción. Fieles a esta tradición, tres parejas se comprometieron, sacándole una sonrisa de alegría a Carlos.

El concierto finalizó luego de dos horas y media, con un bloque confirmado por "Fascinación", "Me muero", "Te esperaba", "¿Cómo pagarte?", donde tuvo como invitado a Carín León, y "Te soñé".