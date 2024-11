Camilo tiene su lugar feliz junto a su familia: a mí me gusta girar porque van conmigo

Para Camilo, su lugar feliz es el aquí y el ahora. Ver la sonrisa de su familia, sus dos hijas Amaranto e Índigo, así como la de su esposa Evaluna Montaner, es el mejor regalo que el artista colombiano recibe día con día.

Parte de esa felicidad la plasma en su música, así como en los shows que ofrece en cada tour que realiza, pero esto no sería posible si el compositor no tuviera cerca a quienes ama.

Así lo aseguró en conferencia de prensa en donde compartió que, sin su familia, él simplemente no podría experimentar la felicidad que siente ni emprendería proyectos como los que promueve.

Cultura George Drakoulias, la mente maestra detrás de la música de cintas como Joker y Barbie

“Estoy en un momento de plenitud tan bravo y tan bonito que estoy viviendo todo, incluso las cosas que pueden llegar a ser como capítulos repetidos de cosas que he vivido antes”, afirmó Camilo.

“A mí me está pasando que estoy viendo otra vez mi oficio, mis canciones, la gente, lo que está pasando, pero ahora desde los ojos de mi hija Índigo. Mi lugar feliz en este momento es cualquiera que sea aquí y ahora”, agregó.

Camilo, de 30 años, ha creado su propio mundo y forjado su destino. Acomoda cada una de sus cosas de tal manera que se parezca a lo que él en algún momento soñó.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

“Creé mi mundo, un espacio en el que yo no me voy de mi casa y digo: ‘bueno chicas, las amo, nos vemos en seis semanas que se acabe el tour por Europa’. ¡No, yo no sería capaz de hacer eso!, a mí me gusta girar porque estoy con ellas (su esposa y sus hijas).

“Y ahorita después de que conversemos yo subo el cuarto y vamos a ordenar de cenar y nos vamos a cagar de la risa. Esa es la felicidad y creo que es más fácil lograr el éxito que lograr la felicidad mientras eres exitoso”, sostuvo.

Esa alegría que siente la compartirá en su gira “Nuestro lugar feliz”, misma que presentará en Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, Monterrey y Guadalajara los días 6, 8 y 10 de noviembre. En ésta aprovechará para promover su más reciente álbum “Cuatro”, un material de 12 temas compuestos por él y Edgar Barrera y en el que explora sonidos tropicales como la salsa, la cumbia, el pambiche, el merengue y el vallenato.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

“Ninguno de estos sonidos que yo hice en este álbum son sonidos que yo domino, o sea, yo no soy nativo salsero. Siempre he escuchado salsa, la amo, la conozco y la disfruto, pero no me he dedicado, al menos en comparación con la gente que su vida entera lo hace. Yo me siento como un turista fascinado, por ejemplo, estoy corriendo todos los días en Miami, salgo a las seis de la mañana, corro, sale el sol y es uno de los amaneceres más bonitos porque es la primera línea de la costa viendo el Atlántico y cuando miro mientras corro, me da mucha curiosidad que en los edificios con balcón, la gente no sale a mirar el amanecer y cuando veo a alguien ahí parado mirando, es porque es turista.

Camilo está nominado a tres premios Latin Grammy en las categorías de Grabación del Año por “Una vida pasada”, así como Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su disco “Cuatro”.

“Los premios son para el ego, para la vanidad un poquito, pero el ego hace parte de uno y a mí sí se me levanta cuando me doy cuenta que mis colegas, que yo respeto, celebran lo que estoy haciendo. Eso está chévere. Entonces, este álbum que tiene tres nominaciones, me hace sentir muy especial.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Cuando dicen tu nombre (en las nominaciones), te das cuenta de que sí te importa y que eres un niño chiquito buscando aprobación de los adultos a tu alrededor, a mí me hace sentir muy orgulloso”, concluyó.