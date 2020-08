Bronco vuelve a relinchar en concierto “Lo mejor y algo más”

Bronco vuelve, pero no como antes, pero sí con el mismo ánimo y la misma alegría con la que hacen bailar a miles con cada uno de sus éxitos a través de pantallas, sea en computadora o teléfonos móviles, pues los gruperos presentarán el concierto digital llamado “Lo mejor y algo más” este próximo 30 de agosto a las 20:30 hrs. con acceso de paga.

“Lo mejor y algo más” fue presentado en rueda de prensa a través de Zoom ahí Lupe Esparza en compañía de José Adán y René detallaron su vuelta al ruedo en “streaming”.

Lupe Esparza resaltó que esta presentación digital es “un terreno nuevo y desconocido para nosotros, pero también sentimos que ya es tiempo de que tenemos que reactivarnos cada quien a su manera y cada quien a su ramo dentro de la música es lo que hay, tenemos que verlo, mentalizarnos de que qué maravilla que lo tenemos, que tenemos un puente a través de redes sociales con nuestro concierto este 30 de agosto”.

“Será un experiencia irrepetible y precisamente por eso queremos invitar a la gente a que nos acompañe para disfrutarla y vivirla juntos porque pues sí va a ser irrepetible y algo diferente este para todo el mundo” dijo José Guadalupe Esparza el Bronco mayor.

Bronco se adaptó ya a los conciertos en línea y se les preguntó acerca de que si realizaría algún auto concierto cómo Intocable “ es algo que ya no han ofrecido, gracias a Dios somos de los grupos que somos tan bendecidos y que nos han ofrecido esa posibilidad de este tipo de concierto y cómo en Estados Unidos y en México, nos van dejando el caminito a esta nueva modalidad a todos los grupos, por el momento si estamos un poquito cuidándonos de que no queremos tener esa exposición de tener que estar viajando para una ciudad y para otra, el motivo es por nosotros por seguridad propia no nos sentimos a gusto todavía para hacer eso” comentó Bronco.

“El streaming permitimos hacerlo porque sentimos que tenemos el control en las manos para tomar una decisión para exigir o pedir cierto protocolo de salud y de higiene con toda la gente que va estar involucrada en esto, el riesgo es latente pero es mínimo” dijo Bronco.

“Habíamos pensado y habíamos tenido las ganas de querer hacer streaming, traíamos la inquietud de hacer un streaming masivo con un concierto en forma tal y como debe ser con su producción de alta calidad tanto en iluminación y sonido, con el equipo que vaya a transmitir el streaming” dijo Bronco su concierto de paga en vivo Lo mejor y algo más.