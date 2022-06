Brenvita, cambia la vida de miles de usuarios a través de Fit-a-thón un programa de entrenamiento en línea

Brenvita jamás se imaginó que un día sería coach de miles de personas a través de su app Fit-a-thón. Ya que pretendía dedicarse a la nutrición clínica, su experiencia de vida la fue llevando a interesarse en el mundo fitness, hasta convertirse en nutrióloga deportiva, creadora de contenido y empresaria.

Con la pandemia se vio obligada a cambiar las consultas presenciales a consultas en línea, con un futuro incierto y sin saber si podrían funcionar. Algunas personas le dijeron que mejor desistiera pero ella no quiso abandonar a sus pacientes y así fue cómo la comunidad Ft-a-thonera comenzó a crecer. “A través de este reto, quiero ofrecerle a las personas no solo un cambio físico, sino una experiencia de amor propio y aprendizaje” comentó Brenvita, pues su reto no solo te ayuda en el entrenamiento físico y en la nutrición, sino que también te acompaña psicológicamente.

Fit-a-thón es un programa creado por Brenvita, este programa es 100% digital y ha llegado a más de 30 países y más de 120 mil vidas para cambiarlas, no solo físicamente. Basado 100% en ciencia para que puedas tener un estilo de vida saludable mediante la pérdida de grasa y la recomposición corporal. Consta de 3 diferentes métodos: Sculpt, Hybrid y the Boost. “Es la única aplicación que te conecta con 40 profesionales de la salud que te guían uno a uno.” Comentó Brenvita.

Además cuenta con un programa de consulta personalizada, que consiste en un plan de alimentación y entreno a la medida de acuerdo a los objetivos específicos de cada persona.

“Mi equipo y yo estamos en constante comunicación a través de grupos de facebook, whatsapp y telegram para resolver sus dudas, contamos con un equipo de nutriólogas y entrenadores para apoyarlos, además de que puedes conectar con otras personas de diferentes países”. Mencionó Brenvita.

Para Brenvita ayudar a su comunidad es lo más importante, ella y su equipo están en constantes certificaciones, algunas de estas son: “Stronglifting Certification” de Bret Contreras, certificación en farmacología deportiva, Curso de Programación del Entrenamiento en Maratón, Medio Maratón y Trail Running, y certificación en LPS (Low Pressure Fitness).

Brenvita también cuenta con una marca de proteínas y suplementos, llamada B-fit que hoy en día tiene distribución en México, EE. UU y Guatemala, y espera que pronto se pueda distribuir en más países.

Brenvita ha sido reconocida con diversos premios como: “Mejor influencer de nutrición” por parte de nutrir México, “Mejor nutriólogo (a) con mayor impacto en el desarrollo del bienestar en méxico” de BienEstar, “Going beyond” y “Keep growing” por parte de Hotmart destacándose por tener uno de los mejores programas a nivel internacional.

“Recuerda que si no lo haces no pasa nada, pero si lo haces pasa todo” Concluyó Brenvita.