Brandon Báez lanza el tema “Y fuiste tú”

León, Gto.- El joven cantautor Brandon Báez de Guamúchil Sinaloa quiere dejar huella en el regional mexicano, pero con su estilo, recientemente lanzó el tema” Y fuiste tú” un tema de amor y de amistad.

Brandon empezó en la música a los 4 años con un acordeón de juguete y de observar a sus hermanos, también amante de la música “lo traía en la sangre”, así creció hasta compartir escenario con Ramón Ayala y Bando El Recodo.

“Y fuiste tú” es la primer canción de la voz de Báez, comentó sobre su pista que “expresa un sentimiento en sí de una persona a otra, una canción donde me toca conocer a una chica, según la conozco y solamente es mi amiga, no la quiero para nada, como amistad y se enamora de mí la morra, como dice la canción hiciste todo para enamorarme, para estar contigo, hizo todo ella para que yo me enamorara”.

“Es un tema muy bonito desde que lo conocí desde que lo maquetee, me quedó muy bien y com lo hace toda la raza ya grabamos el video también en el lago de Chapala, la rola está en todas la plataformas” dijo en entrevista Brandon Báez.

El primer lanzamiento de Báez ha tenido buena recibida por parte de la audiencia comentó el sinaloense que además lanzó un tema de cover de Pablo Alborán Solamente tú. “Me siento muy bien, es mi primer sencillo, ha tenido muy buena aceptación, estuvimos en el número 2 de Hot Song en el monitor latino de mi primera semana de lanzamiento y durante todos estos meses hemos estado en el top ten de Monitor Latino”.