Benny Ibarra quiere volar

El actor, cantante, productor, compositor se ha planteado nuevos retos como artista para demostrar que 40 años de carrera le dan “ases” para emprender nuevos proyectos en otros lugares.

“Tengo ganas de volar, vivir en otro país y empezar de cero; el artista cómodo no crece y necesito generarme esa incomodidad artística y llegar a Nueva York, Colombia, España, quizá donde no me conocen tanto, pero tengo año de estar aprendiendo y puedo hacer muchas cosas” explicó Benny Ibarra, quien hace 40 años se dio a conocer en la banda de pop Timbiriche.

El también actor de doblaje comentó que dentro de sus planes es seguir trabajando en cine como actor y haciendo doblajes y tras el éxito de la película Sing espera que se haga una tercera parte, al igual que Trolls.

Mientras tanto sigue en la gira d ellos 90`s Pop Tours, es parte del proyecto gestado por Erik Rubín denominado Cumbia Machine al lado de la sonora Santanera y Sonora Dinamita y que empiezan a tomar vuelo.

Actualmente y a la par con su monólogo Novecento ya prepara su nuevo disco como solista. En cine lo podremos disfrutar con la secuela de la película “Un padres no tan padre”, con “Navidad no tan padre” al lado del primer actor Héctor Bonilla.





Además después de tantos años de ir y venir por San Miguel de Allende, Guanajuato tiene la inquietud de poner un bar en esta ciudad que considera mágica. “Guanajuato es el México mágico, que tiene historia, gastronomía, cultura y que se encuentra cerca de grandes ciudades.

Llega a León

Benny Ibarra sigue en gira con uno de los monólogos más emotivos y conmovedores del teatro contemporáneo “Novecento” y una de sus paradas será en León Guanajuato el próximo 6 de agosto.

Un proyecto que inicio en el 2019 y en el 2020 por pandemia llegó a plataformas digitales; dos años después regresa al teatro en forma presencial.

Esa noche, Foro Paruno Central de Música se convertirá en el trasatlántico Virginian, barco donde se desarrolla la historia del pianista Danny Boodman Novecento.

Este monólogo fue escrito por el dramaturgo italiano Alessandro Baricco y es una entrañable narración en torno al jazz, el talento y la amistad.

"Novecento" es una obra que tiene los elementos necesarios para cautivar al público; desde la historia, la música, y obviamente la magistral actuación de Benny.