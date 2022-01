Beatlemanía invade la Velaria de la Feria

La Beatlemanía invadió la Velaria de la Feria durante la noche del jueves, con un concierto sinfónico, tributo al cuarteto de Liverpool, qué a pesar de que lució vacío, los asistentes disfrutaron de principio a fin del espectáculo.

El tributo corrió a cargo de la banda Revolution, quienes salieron al escenario en punto de las 9:30 de la noche, para deleitar al poco público que se encontraba en el recinto, al mismo tiempo que se convirtió en concierto lleno de recuerdos y emociones.

“All my loving” y “Can’t buy me love”, fueron las primeras canciones que el grupo interpretó, esto provocó que los fanáticos de los Beatles corearan cada canción.

“I saw her standing there”, “Love me do” y “I want to hold your hand”, fueron disfrutadas al mismo tiempo que un show de bailarinas al estilo “pin up” mostraron un gran baile en el escenario.

“Ticket to ride”, “Here come the sun”, “In my life” y “Get back”, fueron las siguientes en ser disfrutadas, mientras en las pantallas aparecieron imágenes de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Star, George Harrison.

A lo largo del concierto aparecieron bailarines y bailarinas, que ofrecieron un espectáculo inigualable mientras la orquesta tocaba los éxitos: “Yesterday”, “Let me down”, “Jude”, “Ob-La-Di Ob-La-Da” y “Revolution”, arrancaron hermosos recuerdos a los fanáticos.