Banda la Ejecutiva es nominada a los Latin Grammy 2020

Banda La Ejecutiva recibió por primera vez su nominación al Latin Grammy 2020 en la categoría Mejor Álbum de Música Banda por su disco Te encontré, El Sol de León entrevistó a los nominados.

“Te encontré” se lanzó en en el me s de Mayo está integrado por doce canciones, pistas que sobresalen en las listas de popularidad y alcanzaronmillones de reproducciones en plataformas digitales. Este álbum incluye títulos como: “Dile”, “Una mala decisión”, “Ya me vi”, “Miedo al éxito”, “Te encontré”, “El tonto que te engaña”, “La de las zapatillas”, “Cama y mesa”, “A poco no quisieras”, “La derrota”, “No es normal” y “Con amor o con coraje” ésta escrita por Alex Villarreal «El Borrego», voz de la banda, y Juan Carlos Espinosa.

Alex Villareal miembro de Banda La Ejecutiva expresó cómo se siente tras la nominación al Latin Grammy 2020 “muy contentos, emocionados, por esta nominación, cerrando este año tan díficil que estamos viviendo todos y que nos de esta alegría, estar nominados en esta terna como el mejor álbum banda quiere decir que no todo es malo y estamo terminando con cosas positivas”.

“A pesar de todo a la gente le gustó, no le importó estar encerrados, la gente lo escuchó y está de maravilla, no me queda más que agradecerles” dijo Uriel Osuna.

“Te encontré es un disco muy planificado, con muchísimo tiempo de anticipación el cual estamos trabajando 2 años, con temas muy variados en si, son temas que nos tardamos mucho tiempo, por que elegimos cada uno de los temas con cautela y lo trabajamos con el corazón y esperemos a que toda la gente les guste este trabajo con muchísimo corazón y con muchísimo sentimiento” dijo uno de los miembros de Banda la Ejecutiva que este año cuenta con 7 años de carrera.

“Es un trabajo que se tiene que hacer con bastante disciplina y no nada más es al hay se va, simplemente al hacer un disco se tiene que hacer con disciplina y con respeto con mucha pasión por escoger lo temas y encontrar temas que le sean agradables a la gente , no nada más de uso personal, para poder estar en el gusto de la gente “ dijo Alex Villareal sobre Te encontraré Alex Villarreal

Banda la Ejecutiva lanzó su nuevo sencillo “Ojalá te enamore” que está ya en todas la plataforma digitales “siento que alguna vez a todos no ha pasado o al primo de un amigo más bien de que pues terminas con esa pareja la vez con alguien más y de una forma sutil le dices que le vaya bien que ojalá con la persona que estés te enamore, pero siento que no te va ir bien, aunque desee el bien también te estoy deseando el mal, así que como te lloré también les llores” dijo Eduardo Leyva.