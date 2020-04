Avril Lavigne lanza nuevo sencillo “We are warrios” para apoyar a médicos y enfermeras

La cantante y compositora franco-canadiense Avril Lavigne lanzó el nuevo sencillo “We are warriors” nueva rola que es parte del disco Above Water y que es presentada a través de The Avril Lavigne Foundation y Project Hope, las ganancias serán donadas a los trabajadores de la salud que combaten la pandemia del Covid-19.

Dice la nueva canción de Avril Lavigne: “Somos guerreros, lucharemos por nuestras vidas, como soldados, toda la noche, y no nos rendiremos sobreviviremos, somos guerreros”.

La ocho veces nominada al Grammy, lanzó una nueva versión de la canción Warrior de su sexto álbum de estudio Head Above Water, esto para ofrecer un mensaje de apoyo en la actual crisis global por el Covid-19.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Gossip Estos son los eventos que se han postergado por el Covid-19 en León

“We are warriors”, lanzada a través de BMG, marca la asociación entre la Fundación Avril Lavigne y Project Hope, organización mundial de salud dedicada a poner el poder en manos de los trabajadores de atención médica que, en todo el mundo, actualmente brindan apoyo en la primera línea del brote de Covid-19.

Todos los ingresos netos de las ventas y streams de "We are warriors" y su video ayudarán a los esfuerzos de ayuda de Covid-19 de Project Hope a nivel mundial, incluido el suministro de Equipo de Protección Personal (PPE). Para hacer una donación adicional a este esfuerzo, visite.

"We are warriors" toma un tono colectivo para recordar a los oyentes su fuerza interior y su habilidad para unirse en este momento incierto y difícil.De esta manera la canción amplía el significado de la versión original, que refleja la batalla de la cantante contra la enfermedad de Lyme, y comparte su conocimiento de primera mano de la lucha, la esperanza y la determinación que se necesita para superar adversidades.