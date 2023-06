Aurora Valle estrena nueva temporada de Confesiones con Angélica María como madrina

A Aurora Valle le llevó 35 años de su vida profesional para debutar como productora general. La periodista estrenará la quinta temporada de Confesiones con 21 entrevistas a celebridades del entretenimiento.

El programa se estrena el domingo 25 Tlnovelas y ahora busca posicionarse también en el canal hermano Unicable, que transmitirá las temporadas pasadas y la de estreno.

Daniel Lares, director general de Tlnovelas, afirmó sentirse orgulloso de Aurora Valle, quién en cuatro temporadas que suman alrededor de 100 entrevistas a celebridades, “ahora Unicable está interesado en este trabajo periodístico en el que la verán debutando como productora general”.

Conductora, guionista y ahora productora general, Valle tiene como madrina de la quinta temporada, a la cantante y actriz Angélica María, quien recientemente llenó el Auditorio Nacional.

“A Angélica María la estuve persiguiendo desde las temporadas anteriores y por fin se dio la entrevista y no fue en el foro, tuvimos que llevar nuestra escenografía que estamos estrenando hasta donde ella pidió el encuentro”, comentó.

Luego de que Pedro Sola, conductor del programa Ventaneando fue invitado a Confesiones, Aurora Valle dijo segura que “Daniel Bisogno es un buen prospecto para ser invitado y más ahora que se está restableciendo de salud”.

Tendrá a 21 invitados del espectáculo / Foto: Televisa

“Si ya tuvimos a Pedro Sola, pues apuntaré a Bisogno para esta temporada o la que viene”, agregó. “Después de esta caída en su salud se tiene que cuidar más y él lo sabe. Yo le mandé mis comentarios de apoyo en sus redes, luego de enterarme de su diagnóstico médico (cirrosis hepática)”.

La conductora explicó que para ella preparar cada entrevista es una gran compromiso. “Los nervios siguen activados porque todo es cumplir con la responsabilidad que uno tiene y la calidad en la producción”.

“Confesiones era un apéndice del programa Intrusos que no duró al aire ni un año de transmisiones. Ahí incluía mi entrevista, que la metían al aire 10 minutos y me sobraban 50 minutos. Así fue como nació este programa”, recordó.

Aurora Valle reconoció que su programa de entrevistas “ha evolucionado temporada tras temporada, nos ha sorprendido a nosotros mismos y hoy que vamos por la quinta, ya tiene su propio tema musical y debuto como productora general”.

La conductora jalisciense revela que ella opta por ser amable con el entrevistado, le habla en confianza y no usa artimañas para que hablen de su lado oscuro o de sus experiencias difíciles en su vida personal o profesional.

Daniel Lares, director general de Tlnovelas, agregó que se siente satisfecho del crecimiento en suscriptores para Confesiones -al aire los domingos a las 16:50 horas-, que suman 30 millones de telehogares y ahora se sumarán los millones de Unicable, los martes a las 22:30 horas.