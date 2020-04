[VIDEO] Así fue el sublime concierto de Andrea Bocelli

El tenor Italiano Andrea Bocelli entonó un sublime concierto dentro de la Catedral Basílica de Milán en que deleitó a miles de usuarios alrededor del mundo con alrededor de 22 millones de vistas por parte de usuarios a través de su canal en YouTube con el concierto “MusicFor Hope”.

What an incredibly emotional performance from @AndreaBocelli 👏👏👏 Italy is my beautiful neighbour and this really made me miss my loved ones in Switzerland and Europe 🇨🇭❤️🇮🇹https://t.co/75g0IvCVGd — Shania Twain (@ShaniaTwain) April 13, 2020

Millones de personas se dieron cita para escuchar el oratorio de Andrea Bocelli, “Music For Hope” que presentó en la Catedral de Milán, abierta solo para el concierto del ícono musical italiano, que estuvo acompañado del organista Emanuele Vianelli, el recital dejó ver la arquitectura interior del recinto religioso construido con estilo gótico.

⬇️Da clic aquí⬇️

La presentación de Andrea Bocelli Music For Hope - Live From Duomo Di Milano duró 24 minutos, dentro del hermoso edificio solitario, Bocelli Interpretó Panis Angelicus de la Misa Solemne, Op. 12 de Cesar Augusto Fran, Ave María de Gounod, Domine deus de Gioachino Rossini.

My dearest friend @AndreaBocelli , your voice brings hope and comfort to all of us during these difficult times. Sending you and your family love, health and happiness today and every day. Celine xx… #MusicForHopehttps://t.co/uS6OGe0tGnhttps://t.co/Uc9mGJ3dAj — Celine Dion (@celinedion) April 13, 2020

A través de tomas realizadas con drones, el recital de Bocelli expresó la esperanza, el amor, así mostró calles, plazas y avenidas de ciudades Italianas y otras ciudades de Europa sin multitudes por la contingencia sanitaria.

Para finalizar y ya fuera del recinto de la Catedral de Milán, el reconocido cantante a nivel mundial, Andrea Bocelli entonó Amazing Grace de John Newton.

⬇️Da clic aquí⬇️