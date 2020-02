Asfixia, la realidad de la discriminación racial en México

Johana Fragoso interpreta su primer papel protagónico como Alma, una mujer albina que sale de prisión y que intenta reintroducirse en la sociedad, Asfixia, la nueva cinta de Kenya Márquez que toca el tema del racismo hacia los albinos. En entrevista con El Sol de León, Fragoso nos comparte su experiencia en Asfixia.

A pregunta expresa por El Sol de León acerca del racismo mostrado en el filme hacía personas albinas, la actriz resaltó que “hay tres tipos de discriminación en la película, una es hacia los albinos, otra hacia las personas que salen de la cárcel y otra es hacia la gente con piel morena, hacia los enfermo mentales también”.

Habla de cómo tendemos a segregar a las personas en este país, cuando en realidad podríamos ser una gran potencia si nos ayudáramos más

La actriz comentó que Asfixia es una película emocional y conmovedora, Fragoso no compartió cómo con la directora de la cinta “Kenya es increíble, ella me confesó que para esta película, a diferencia de su primer película “Fecha de caducidad”, como estaba trabajando con una nueva actriz, trabajó más desde sus emociones, ella se atrevía a contarme lo importante que era la escena desde su lado emocional, personal, más humano, fue un trabajo muy divertido, muy humano, de mucha empatía”.

Alma es el primer rol protagónico de Johana Fragoso, papel del que agradece tener un mensaje para la sociedad “agradezco muchísimo que mi primera película haya tenido un mensaje social tan importante, para mí es muy importante que el arte tenga una responsabilidad social, hemos festivaleando mucho y he podido dar este tipo de preguntas y respuestas en donde puedo hablar realmente temas que a mí me interesan que son feminismo en México, los feminicidios, la trata de personas, el machismo y tirar el sistema patriarcal”.

Johana comentó que su participación en el segundo largometraje de Kenya Márquez, le ha hecho reflexionar sobre el racismo que viven las personas albinas, dijo “yo espero que pasen dos cosas, que el albinismo deje de ser un chiste en el cine o personajes malvados y que la gente sobre todo los hombres y también las mujeres nos cuestionemos nuestras conductas cotidianas machistas”.

Se le cuestionó a la actriz, en la piel de alma, sobre cómo es que se vive el racismo hacia personas albinas en México Fragoso dijo “lo que yo he visto es que en comunidades más pequeñas se cree que el albino es un producto de infidelidad o de incesto y desde ahí ya se les trata mal”.

A voz de Fragoso quien ha vivido en persona el racismo no comentó que “me ha tocado de todo, así como me dicen que soy un ser mágico, estaría increíble, pero la verdad es que no, pero también me han dicho fantasma, que si me baño con cloro, el bullying lo recibimos todos, pero es muy chistoso como los albinos reciben los mismos insultos”.

La intérprete reflexiona que invita al espectador a pensar sobre conductas de la cotidianeidad “es una que además de ser una película además visualmente muy bonita y muy emocional, te invita a cuestionarte tus conductas cotidianas y creo que si nos cuestionáramos más sería mucho más rápida la transición hacia a un país más equitativo, más justo y más inclusivo”.

"Odio el racismo hacia los morenos, se me hace una conducta de la conquista que estamos conquistados y colonizados en nuestros cerebros, replicando cosas que nos hacen sentir menos cuando el mexicano tiene tanto que ofrecer, la piel morena es una cosa preciosa”.