Asesinan al actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, voz de Gohan en Dragon Ball Z

La tarde de ayer fue asesinado el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, así como su esposa Lourdes Adame en la Ciudad de México, pero fue hasta hoy que se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, se reportó una balacera en la calle Balboa de la Colonia Portales, alcaldía Benito Juárez, que dejó un saldo de tres personas muertas y un lesionado con herida en la cabeza.

Al parecer, el sujeto que disparó contra Mendoza, su esposa y otro hombre, que se presume era su cuñado, habría intentado suicidarse, sin embargo, al final no logró quitarse la vida y hasta el momento se reporta como grave en el hospital.

En relación a los hechos ocurridos en calles de la #ColoniaPortales la #SSC informa que según las primeras versiones señalan que la gresca posiblemente se sucitó por el litigio de un inmueble; Policías de la #SSC acordonaron la zona para facilitar las labores de la @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/J6fKTsywuS — SSC CDMX (@SSP_CDMX) February 29, 2020

Adiós Gohan

Luis Alfonso, de 55 años, fue uno de los actores de doblaje más destacados en México. Mendoza es reconocido por darle voz a Gohan, de la serie japonesa Dragon Ball Z, Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, El Conde Patula, Dexter en el Laboratorio de Dexter, así como a Daniel San en la película Karate Kid. A través de redes sociales amigos, colegas y fans lamentaron su muerte, enviando así sus condolencia.

Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE — Lalo Garza (@LaloGarx) March 1, 2020 El mundo del doblaje pierde una gran voz y el mundo a un gran ser humano, descanse en paz Luis Alfonso Mendoza. pic.twitter.com/y5zfinZOuU — Doblaje Mexicano (@MXDoblaje) March 1, 2020 He crecido con la voz de Luis Alfonso Mendoza (Gohan) Y esta noticia me dolió mucho

Descansa en paz maestro pic.twitter.com/oJYDX8PeYk — The Pitt Crazy (@ThePittCrazy) March 1, 2020 Mi amor y eterno agradeciendo, descansen en Paz mis queridísimos Luis Alfonso Mendoza y su esposa Lulu. Gracias infinitas pic.twitter.com/4Jf89XvJlB — Alma Juarez (@lalocuteitor) March 1, 2020 Hoy se nos fue esta noche uno de nuestros actores de doblaje favorito, pero era especialmente el favorito de todos y era nuestro gohan



D.E.P Luis Alfonso Mendoza siempre nos diste valor a la buena vida y sin ti no sera lo mismo :'( pic.twitter.com/BPoLbdZRa4 — Roberto el furro social y psicopata de barrio 🐺 (@RobertoGG69) March 1, 2020