Artistas y presentadores inspiran fortaleza ante el COVID-19

La pandemia del COVID-19, coronavirus, ha cambiado la agenda de artistas en todo el mundo, se han cancelado importantes conciertos.

En León se esperaba la llegada de Ricky Martin el día jueves 2 de abril, sin embargo el famoso cantante ha estado activo a través de sus redes sociales y qué mejor dando mensajes positivos y en apoyo al personal sanitario.

Mariana Berumen cancela su boda

La modelo mexicana Mariana Berumen quien contraería nupcias este sábado en la Exhacienda de Ibarrilla en León, con el empresario Francisco Gallardo, pospuso su matrimonio con el fin de proteger la salud de sus amigos e invitados, así lo anunció mediante un comunicado oficial.

Ricky Martin inspira apoyo

A través de sus redes sociales Ricky Martin inspira fortaleza y además apoyo al personal médico que atiende la contingencia sanitaria.

“Pensando en que no paro de pensar en este tipo de situaciones simplemente tengo que hacer algo al respecto y tengo un equipo en mi fundación que me dice Ricky venga Ricky qué vamos hacer, qué vamos hacer y yo ya sé lo que vamos hacer, ustedes saben que yo estoy sumamente preocupado y estoy un poco obsesionado con la situación que están pasando nuestros profesionales de la salud donde desafortunadamente no tienen equipos máscaras, guantes, bata, con esta alianza que estoy haciendo con CharityStars/HelpFromHome vamos a poder llevar todo este equipo a los hospitales donde más lo necesitan en todas partes del mundo” dijo reconocido e icónico cantante de “La Copa de la vida”.

La presentadora de televisión Odalys Ramírez en su cuenta de facebook relata cómo supera el COVID-19 pues ella ha dado positivo, sin embargo, emite mensaje esperanzadores a sus seguidores.