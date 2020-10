Artistas extrañan los grandes escenarios

Todavía los grandes escenarios están vacíos, no hay fechas ni futuros carteles, la situación es incierta para el mundo de los espectáculos y conciertos, pese a este entorno algunos artistas y cantantes de la ciudad de León ya tienen próximas presentaciones en algunos restaurantes y fiestas privadas, eventos con pocas personas.

Alejandra Padilla, cantante de música tradicional mexicana, y baladas, trabaja en algunos restaurantes de León compartió que la pandemia le hizo perder más de seis meses de trabajo “el año lo tuve muy tranquilo, no tuve trabajo casi todo el año, nos paró muchísimo a todos los cantantes, todos coincidimos, yo ya me reactivé mañana canto el Hidalgo, el próximo mes me voy de gira a Chiapas, con la medidas de seguridad necesarias en los lugares en donde yo estoy contratada, claro que yo lo mencionó antes de agarrar un evento o un evento, pero ya tengo más eventos”.

Charly Extremo ofrece sus servicios como cantante en fiestas privadas y resturantes, comentó que ya ha tenido más trabajo “Ojala que sí ya se active muy rápido poder trabajarlo, ya estamos muy castigados, ya tenemos más de 7 meses sin trabajar y sí se puede ya con todas las medidas de sanidad, y a los salones tienen sus medidas de desinfección, sí se puede para llevar la alegría a la gente y a nuestras cosas , estaría perfectamente que trabajáramos ya todos” dijo para El Sol de León.

La cantautora Paty Ibarra quien trabaja con varios géneros como la balada , el pop y la trova y el ranchero comentó que “para volver a los escenarios todavía falta, por lo menos yo no piso un escenario desde el 14 de febrero cuando vino la pandemia está del bicho del coronavirus fue en Marzo y tuvimos que suspender todos los eventos que teníamos en marzo y abril y algunos eventos que nos empezaban a pedir en mayo, llevo trabajando eventos con poca gente cada 8 días bendito Dios y el primer evento va ser a finales de octubre, para va ser para 30 personas nada más y tengo ya dos semanas trabajando los jueves en un restaurante, pero regresar así de forma ya como antes no”.

José Daniel quien desde hace siete meses no pisa un escenario, empieza su carrera como intérprete compartió que ya tiene fecha el próximo 23 de octubre en el que ofrecerá un tributo a José José “vamos a reactivar la economía, ya tenemos fecha, la verdad estoy muy contento porque estoy iniciando mi carrera profesional desde el 14 de febrero cuando debuté, nos afectó un poco”.