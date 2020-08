Arian Suárez estrena la canción “Aquí estaré”

Arian Suárez cantautor chiapaneco inició su carrera como solista desde hace más de diez años y compuso sus primeras pistas desde la adolescencia, ahora ya con tres sencillos busca darse a conocer y proponer su propio estilo y recientemente estrenó la canción “Aquí estaré”.

En su carrera ha tenido la oportunidad de abrir escenario para diferentes artistas como Camila y Sandoval comentó Arian que “que estaban en ese momento en su punto, en su auge, fue todo un gusto poder abrir con el proyecto que tenía en ese momento”.

Arian nos compartió que es mejor para él emprender su camino en la música en solitario y nos dijo que “apenas acabo de empezar mi carrera como solista este 2020, no nos esperábamos esto, y dije porque no voy a hacerlo solo de repente el estar dependiendo de otras personas o haciendo equipo con personas que no están pues literal están restando y dependes del tiempo de otras personas y eso te detiene, todo va funcionando muy bien”.

Arian como solista ha lanzado tres pistas y planea realizar más lanzamientos como cantautor, “Lo volvería hacer”, luego su primera canción como solista es “Tus cuentos” y “Aquí estaré”.

Sobre su reciente lanzamiento “Aquí estaré” nos compartió que es una canción para ese ser especial, una pista para dedicarse “es una canción que en el contexto del video quise meterle como ese giro por todo lo que está pasando, acá uno lo puede interpretar como más le llega al corazón, pero en sí es una canción de amor que yo la compuse pensando en mi novia, fuese una canción para tu pareja, para esa persona que tú le quites decir que toda la vida ahí voy a estar siempre”.

Arian compartió que es un enamorado un enamorado dice “100%, me gusta hablar siempre del amor, para bien o para mal, siempre, mis canciones son con respecto al amor y al desamor, amor y dolor, yo todo este tiempo que he estado en la música mi fuerte es tocar la guitarra y tocar un poquito y el piano, lo que más me gusta y domino es la guitarra es mi instrumento base”.