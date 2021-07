Arath de la Torre vuelve como Don Juan en El Tenorio Cómico

Mientras le otorgan los derechos de la obra con la que debutará como director de escena y productor teatral, Arath de la Torre regresa a la cartelera como Don Juan, en El Tenorio Cómico 2021, bajo la producción de Alejandro Gou, en una versión renovada con Maribel Guardia como Doña Inés.

“Para los que hacemos comedia en teatro es ya una costumbre hacer una temporada. El año pasado fue El Cuarentenorio y ahora es El Tenorio cómico a secas, me siento muy contento y privilegiado, porque esto es por la tarde-noche y sin dejar el programa de revista matutino Hoy, dándome tiempo para dedicarme a la familia y los fines de semana haciendo teatro”, explica.

El también conductor de televisión informa que a sus poco más de tres décadas de artista, “estoy viendo a futuro, mi expansión en otras ramas del entretenimiento, lo voy a ir aplicando paulatinamente, para la pantalla chica ya tengo un proyecto que estoy moviendo, sólo espero luz verde para debutar como productor ejecutivo”, adelanta.

Confía en a más tardar en 2022, va a dirigir y producir teatro. "Estoy esperando que me cedan los derechos de una obra que aún no puedo decir su nombre y de qué país es el autor. Quiero empezar a apoyar a nuevos talentos, quiero producir y dirigir teatro, me siento preparado, tengo tablas; quiero generar trabajo para que se haga una cadena, tengo el compromiso porque desde que empecé la carrera me lo puse como reto, generar trabajo y siento que estoy en un buen momento para comenzar”.

Arath de la Torre a quien actualmente protagoniza la nueva versión de Dr. Cándido Pérez, está en plenitud. “Agradezco al público que después de 30 años sigue confiando en mí, a los que me siguen con mis nuevos proyectos haciendo cosas nuevas y diferentes. Me siento pleno, con muchas ganas de seguir adelante, sigo sembrando para seguir cosechando. Sigo tratando de ser puntual en mi trabajo, hacerlo bien, sin causar problemas a terceros. Dándome la oportunidad de renacer en lo que sé hacer y siempre transformado en el amor, porque hay un Arath que ha evolucionado en estos 30 años de actor, me han visto crecer desde chavo en telenovelas juveniles como Soñadoras, en La parodia, las telenovelas de Juan Osorio y como conductor”.