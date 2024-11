Antonio Sánchez, el Bad Hombre, se reinventa en su más reciente álbum

Antonio Sánchez se convirtió en “Bad Hombre” hace siete años, cuando Donald Trump ganó su primera candidatura a la presidencia de los Estados Unidos.

El famoso baterista, reconocido por ser el compositor del soundtrack del filme “Birdmand” (2014), indignado, no podía creer que el magnate hubiese ganado las elecciones de aquel país, refiriéndose a los mexicanos como “bad hombres”, acusándolos de ser criminales.

Fue entonces que el músico tomó sus baquetas y comenzó a improvisar, dejándose influir por el orgullo de su origen como inmigrante mexicano radicado en Nueva York. Así nació uno de sus más preciados proyectos, el cual terminó por convertirse en su “alter ego musical” con el que ha creado dos álbumes, cargados de experimentación sonora y matices sociales, del cual presentará “Shift (Bad Hombre Vol.II)” el próximo 1 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

“A mí me parece casi un deber del artista estar conectado con lo que está pasando cultural y políticamente, porque al final somos un reflejo de todo ello. Lo que hacemos es una emanación de lo que sucede en el mundo”, comenta Antonio Sánchez, en entrevista con El Sol de México, quien asegura tener firme su postura frente a señalamientos y gente que pretenda acallar su opinión.

“Hay mucha gente que cuando pongo cosas políticas en redes se enoja, porque dicen que, como soy músico, no sé nada de política y que debería sólo hacer música. Algo que me parece curioso porque los que hacen eso son generalmente quienes opinan de cualquier otro tipo de estupideces”.

El músico, ha dejado plataformas como “X”, aunque se mantiene al tanto de la actualidad y el arte.

Bateria y voz, protagonistas

De vuelta a su próxima presentación en nuestro país, Sánchez confiesa estar muy emocionado, ya que considera que el público mexicano es su favorito, además de que presentará formalmente este segundo material de “Bad Hombre”, el cual lanzó hace dos años, y, a pesar de haberlo tocado en algunos festivales, no había podido tocarlo como él quería “manteniendo su potencia”, en un escenario enteramente para su banda, en la que figura su esposa Thana Alexa, como vocalista.

“Este proyecto fue muy interesante para mí porque yo toqué todos los instrumentos, así que todo lo que se oye está basado en mis habilidades y mis limitaciones como multinstrumentista”, asegura el músico.

Para este álbum, contó con las voces de varios de sus artistas favoritos, quienes le dieron el permiso de hacer con temas suyos lo que él quisiera. “Un privilegio que no podía creer”. Entre ellos Silvana Estrada, Trent Reznor, vocalista Nine Inch Nails, Lila Downs, Ana Tijoux, y Meshell Ndegoecello. Canciones que de algún modo reflejan la libertad ideológica y musical que el músico se ha planteado con su alter ego.

“Por suerte, les gustó mucho porque respeté lo que me dieron. Lo cambié, sí, pero porque quería que fuera aún mejor de lo que me habían mandado, para hacerle un homenaje a sus voces y hacerlas sonar aún más grandes. Además, tenía la idea de que las voces y la batería fueran ambos elementos protagónicos, porque en muchas ocasiones la batería es la que acompaña. Esto fue algo que deseaba probar, por supuesto porque soy baterista.

“No quise que fuera un disco de jazz en el sentido de que tuviera solos todo el tiempo, sino que también quise rendir honor a mis inicios en la música, porque yo crecí escuchando rock. Ahora soy músico de jazz, pero no dejo de ser un amante del rocanrol”, asegura.

Homenaje a López Tarso

Una de las gratas sorpresas del álbum es que cuenta con la intervención del abuelo de Antonio, Ignacio López Tarso, para quien escribió unos versos que el actor interpretó, muy a su estilo, como un maestro de ceremonias entre sonidos de feria mexicana. Un gesto que conmueve al músico, por la importancia que tuvo Ignacio López Tarso en su vida.

“Me pareció la voz perfecta para hacer eso que siento que además es muy mexicano y que yo quería tener en el disco. Mi relación con él fue muy estrecha, ya que mis padres se divorciaron cuando yo tenía un año, por lo que nos mudamos con mis abuelos, y se volvió mi figura paterna.

“Él siempre me echó porras para que hiciera lo que hago. Creo que ver alguien tan realizado como él, que tuvo tanto éxito, que la gente lo quería tanto y que hizo tanto, en cine, teatro y televisión, y que, aparte, hacía lo que le gustaba y amaba hacer, me ayudó mucho para seguir adelante”, dice, al tiempo que sonríe orgulloso.

De la música a lo audiovisual

A 10 años del estreno de “Birdman”, bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, Sánchez afirma sentirse contento y agradecido con aquel proyecto, ya que no sólo le dio mayor proyección internacional, sino que le permitió dejar huella en el mundo audiovisual.

“‘Birdman’ me abrió las puertas de un mundo del que jamás pensé que llegaría a formar parte en algún momento. Yo no buscaba ser compositor de películas, a pesar de que siempre me ha gustado el cine, por mi mamá que es muy cinéfila y mi mismo abuelo. Pero después de la película comenzaron a buscarme y luego me encontré con ‘clones’ de mi música en comerciales que de pronto tenían pura batería, lo que quiere decir que dejé una influencia”, dice el músico.

Actualmente Antonio Sánchez ya no vive en Nueva York, sino en España; compone la música para la serie “The Studio”, de Apple TV+, producida por Martin Scorsese, que cuenta la historia del jefe de un estudio cinematográfico que lucha contra sí mismo. Próximamente el músico presentará un nuevo volumen de “Bad Hombre”, ahora con puros instrumentistas y también nuevas colaboraciones en puerta, grabaciones y giras con músicos como Michael League, de la banda estadounidense Snarky Puppy, John Scofield, Bela Fleck, y Chris Potter.