Anthony Loffredo: “¿Aún ves a un humano... o ves algo más?"

Hasta hace unos años, el francés Anthony Loffredo lucía como una persona normal, con cabello y barba negros y tez blanca, sin demasiadas señas particulares que pudieran distinguirlo del joven europeo promedio.

Actualmente, Loffredo, de 34 años, sigue luciendo como una persona normal, aunque ya sin cabello, ni barba, ni tez blanca. En realidad, para muchos podría ya no lucir como una persona normal -cualquier cosa que eso signifique- porque hace siete años este hombre, que entonces trabajaba como guardia de seguridad, emprendió un proyecto extremo: el de modificar su cuerpo lo más posible, para poder parecerse a un black alien (extraterrestre negro) o cuando menos, a su idea de cómo luce una criatura de este tipo.

Para lograrlo, Anthony pintó su cuerpo por completo con tinta negra, incluida la esclerótica, que es la parte blanca de los ojos, además de que se hizo varios implantes en el cráneo, las sienes y el antebrazo.

Como parte de ese proceso de transformación, también se hizo extirpar la punta de la nariz y las orejas, modificó sus labios, partió su lengua en dos y la pintó de verde fluorescente y se extirpó dos dedos de la mano izquierda, para convertirla en una garra.

Para Anthony, quien se define como un artista, esta mutación es su obra de arte, como confiesa en entrevista con El Sol de México:

“Mi cuerpo ahora es la representación de cómo pienso… Soy un escultor que esculpe su arte, sólo que yo lo hago con mi propio cuerpo… Y nada más; sólo soy un hombre, alguien libre… Mi ideal de perfección se basa en sentirme bien; si tú te sientes bien, esa es la perfección”.

Anthony visitó la Ciudad de México como parte del cartel de la reciente feria “Expo Tattooarte”, en la que aprovechó para hablar de su proyecto artístico, convivir con sus seguidores y tatuar a otras personas.

Los avances de su proyecto los suele compartir en su cuenta de Instagram, @the_black_alien_project, donde tiene casi 900 mil seguidores.

Cuenta que, aunque desde muy joven le apasiona la alteración y las transformaciones del cuerpo humano, esperó hasta cumplir 27 años para comenzar con este proyecto, primero porque aún vivía con su madre y no se sentía seguro de hacerlo en ese entorno, pero también porque quería esperar a ser un poco más maduro:

“Uno no puede tomar estas decisiones a los 20 años, cuando todavía eres tan joven... Por ejemplo, la modificación de la nariz me la hice hace dos años, aunque me la quería hacer desde hace cuatro. Cada modificación la pienso bien y la asimilo antes de llevarla a cabo”, comenta.

SÓLO LLEVA LA TERCERA PARTE

Más sorprendente que ver lo que ha logrado Anthony con su proyecto, es saber que, de acuerdo con él, apenas lleva un progreso de 35 por ciento con respecto a lo que desea concretar.

Ante la pregunta de qué más le hace falta modificar, se muestra un poco reservado… Dice que es algo que por el momento prefiere guardar sólo para sí mismo, aunque en otros momentos ha dicho que podría hacerse algunos ajustes en las piernas y en otros dedos de las manos y de los pies.

“Yo sé que juego con mi salud”

Durante una reunión que tuvo hace tiempo a través de Instagram Live, Anthony confesó que llegó a experimentar ciertos problemas con su forma de hablar, luego de que modificó su labio superior y su nariz.

“Yo sé que juego con mi salud -acepta-, pero para mí la salud es muy relativa: Hay gente que no fuma, pero que le da cáncer de pulmón, y gente que fuma toda su vida y no le pasa nada, o deportistas que mueren de un ataque cardíaco… No sé, yo creo que también es cuestión de suerte”, afirma.

Dado que las alteraciones corporales dañinas son ilegales en varios países europeos, incluido Francia, Anthony tuvo que viajar a Barcelona, en España, donde un cirujano llamado Oscar Márquez le realizó las modificaciones de labios y nariz.

Sobre la experiencia, Loffredo escribió: “Gracias @oscarmarquezbodymod habrás marcado mi vida. Ahora puedo caminar con la cabeza en alto. Estoy orgulloso de lo que hicimos juntos ".

DISCRIMINACIÓN Y MALTRATO

El día que Anthony llegó a nuestra Redacción para realizar esta entrevista, el equipo de foto, video y yo, nos enfrentamos a un imprevisto: Nuestro personaje llegó sumamente molesto, debido a que antes pasó por el canal Multimedios, en donde un famoso conductor le hizo preguntas y comentarios inapropiados.

Nosotros ya sabíamos que en condiciones normales, Anthony es una persona muy amable, pero debido a esta experiencia negativa, nos enfrentamos de pronto al reto de charlar con una persona que se sentía lastimada y que ya no tenía ganas de otorgar más entrevistas.

Afortunadamente nuestro entrevistado se tranquilizó y conforme fue desarrollándose la plática terminó incluso riéndose en algunos momentos.

Irónicamente, antes de lo sucedido él solía decir que México era uno de los lugares en donde mejor lo trataban, al contrario de su propio país, en donde dice que es donde más lo han discriminado.

Aunque no me correspondía, le pedí disculpas a nombre del país y le dije que no todos los reporteros somos así, a lo que contestó:

“No, no… Yo lo sé. A mí, México me parece un lugar mágico y desde pequeño soñaba con venir aquí... Es un país con tanta historia y tanta cultura; definitivamente es un lugar muy interesante”.

Prácticamente todos los aficionados a los tatuajes comentan que sufren de discriminación, me imagino que a ti también te pasa.

Sí, yo lo sufro siempre, por ejemplo, a veces cuando voy a algún restaurante no me dejan comer en la terraza, o muchos taxis simplemente no quieren parar para llevarme, pero si ven a una chica rubia a ella sí le hacen parada... Es algo que me sucede mucho.

Y debes estar acostumbrado a que tu proyecto genera todo tipo de reacciones.

Claro, es normal. Hay gente a la que no le gusta y hay gente a la que sí. Yo entiendo que haya personas a quienes no les guste, pero lo respeto. Yo creo que la base de la vida es el respeto entre cada persona.

Y hablando de los que sí les gusta, me imagino que habrá quienes quieran seguir tus pasos.

Sí, hay de todo. Hay gente a la que le gusta y que me ve como una imagen casi divina, porque gracias a mí ellos se sienten mejor y eso me alegra mucho. Aunque yo todo esto lo hago sólo por mí, pero si puedo mandar un mensaje a una persona que se siente mal con su cuerpo o que se siente discriminada por el color de su piel, pues yo encantado de poder ayudar.

Lejos de mantenerse ajeno a las reacciones que genera su proyecto, a Anthony le gusta ser testigo de ellas y explorar el contraste entre el papel que interpreta y su ser interior.

Y mientras observa esas reacciones y reflexiona, pregunta: “¿Todavía ves a un humano... o ves algo más?" Eso es lo fascinante y lo que más me emociona”, dice.

¿Cómo es un día común para el “Black Alien”, qué te gusta hacer?

Caminar, comer algo en casa, ver los partidos de fútbol, el fútbol me encanta... También me gusta mucho escuchar música, salir a la calle, ir de fiesta.

¿Disfrutas algún tipo de música en particular?

Me gusta toda la música que sea muy emocional, algo que me toque. Yo funciono mucho con la conexión de las emociones, así que me gusta la música que me toque, que me emocione. No tengo un estilo de música favorito, puede ser música techno, romántica o metal.... No sé.

¿Qué más te gusta?

Me gusta la pintura, la escultura. Me gusta todo el arte en general, porque para mí el arte es muy importante… No puedo imaginar un mundo sin arte, porque es algo que necesitamos para vivir... Para mí el arte es una de las cosas más importantes.

¿Quién sería tu pintor favorito?

Me gusta Van Gogh, me gusta su estilo, que es tan diferente al de la mayoría de los pintores, además de que él también vivió en mi misma ciudad.

Le hago notar que además veo aquí otra coincidencia entre ambos personajes, que es la de la automutilación, en este caso de una oreja, a lo que el francés esboza una sonrisa y asiente con la cabeza.

Ya mucho más tranquilo, Anthony deja un saludo para los lectores de esta entrevista y nos agradece por tratarlo con profesionalismo. Nosotros, sin falsas modestias, no conocemos otra forma de tratarlo a él y a cualquiera que nos regale unos minutos para sentarse y contarnos su historia.

