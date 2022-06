Anna of the North celebra su crecimiento musical

Desde que inició su carrera hace ocho años, la cantante noruega Anna of the North ha sentido una gran pasión por la música, pero es hasta este momento, cuando prepara su próximo material discográfico, cuando se siente en su momento cúspide, y está más motivada que nunca a seguir escalando.

Así lo detalló, durante una visita a México con motivo de su presentación en el Corona Capital de Guadalajara el pasado domingo 22 de mayo, donde además de gozar del cariño del público mexicano, vio con emoción cómo ha evolucionado su trabajo.

"Es mi tercer álbum, ahora tengo mucha música afuera. Recuerdo tocar en festivales en mis inicios, y no tenía suficiente repertorio. Me pedían hacer un set de 15 minutos, y no podía porque no tenía suficientes temas, y ahora no sé cuáles escoger para una presentación", contó en entrevista.

El más reciente adelanto de este álbum se titula Meteorite, el cual fue compuesto originalmente por el músico estadounidense Gus Dapperton. Según narra la artista, cuando escuchó la melodía se enamoró del ritmo melancólico que posee, por lo que se acercó a su colega para pedir su permiso y ponerle letra. Aunque asegura la química entre ellos fue muy buena, curiosamente no se conocen en persona, pero para ambos fue muy fácil trabajar vía remota. "Es raro, pero con él aprendí. Hicimos muchas sesiones e intercambios, es difícil, pero de alguna manera funciona".

"Tenemos una "relación de internet", en realidad no lo conozco en la vida real, pero es cómo los músicos nos relacionamos ahora. Realmente lo respeto como artista, me parece una persona muy creativa", agregó.

Fascinada por lo retro

Algo que ha caracterizado el sonido de Anna son los tintes ochenteros que imprime en sus canciones, los cuales provienen de su amor por esa época, tanto en lo musical como en lo estético. Para darle su toque personal, sus composiciones cuentan también con detalles de su propia personalidad.

"A mí me atraen esos sonidos, hay algo de nostalgia. Me interesa mucho mezclar música feliz y triste, con la que puedes llorar y bailar al mismo tiempo. Me quiero enfocar en hacer temas que tengan mucho sentimiento, y afortunadamente para mí comparto mi trabajo con mucha gente. Me encanta hacerlo, y me emociona que la gente conecte con ello".

Con humor, asegura que nació en la era equivocada, pues le hubiera encantado crecer en los 80, pero considera que su trabajo es la mejor manera de conectar con esa etapa, y planea seguir haciéndolo en futuros discos.