Analizan con humor y música la maldad humana

Con un toque de humor y al ritmo de música tropical, el director escénico Luis Martín Solís propone repensar la maldad humana no para justificarla sino para entender cómo vivimos en ella. Lo hace a través del espectáculo Asesina íntima, confesiones de una mataviejitas, donde se conjuga la salsa, la cumbia y el mambo con la ironía, para relatar una de las vidas dramáticas más impactantes de la historia reciente del país: la asesina serial Juana Barraza Samperio.

El espectáculo, sin hacer apología del crimen, es parte de un proyecto multimedia que incluye además una audioserie que creó para Storytel el escritor Bernardo Esquinca, quien después publicó la versión impresa con la editorial independiente Almadía.

La propuesta teatral que produce Contenidos Artísticos, toma como referente la audioserie que narra la historia de una mujer que al tiempo de convertirse en una de las criminales más crueles de la Ciudad de México a inicios del siglo XXI, era una luchadora profesional, ruda de corazón, madre amorosa y víctima de la violencia de género en el país.

A partir del formato de monólogo y la música en vivo con la orquesta La Mariposa del Silencio y la sonidera Joyce Musicolor MX Power Cucucumbiero, el espectáculo se estrenará el próximo 12 de mayo en el salón Los Ángeles, con una propuesta escénica que terminará en un bailongo entre los actores, músicos y espectadores.

“La nota roja, el crimen, está en todas las plataformas de comunicación, en la televisión, el cine, la prensa, porque hay necesidad por parte del público de conocer estas historias y sirven para desfogar la situación que vivimos”, explica en entrevista con El Sol de México Luis Martín Solís, quien también se encargó de hacer la adaptación teatral.

“En este caso es un personaje especial porque hablamos de la primera asesina serial en México y fue un caso que sacudió mucho la opinión pública porque es una historia que nos permite echar ojo a la justicia en México que está llena de claroscuros, nosotros no decimos si es culpable o no, no juzgamos, pero sí decimos que la justicia responde a una serie de circunstancias”, señala el director.

“En esta caso para alejarme de los formatos de la novela decidimos hacer una cuestión musicalizada para darle un carácter más juguetón porque si lo presentamos de manera tan realista además de sofocante deja de tener efecto. Entonces el humor y el baile nos permite analizar la naturaleza humana y lo hacemos tropicalizado para darle un sabor diferente”, describió Solís en entrevista.

En el escenario participan las actrices Marissa Saavedra y Astrid Mariel Romo y el actor Mauricio Moreno, cada uno interpreta cinco o seis personajes, entre ellos, un detective y una reportera, para abarcar las más posibles escenas de la historia de la asesina sin caer en un montaje dramático de dos horas.

“Si vamos a estos referentes crueles, vemos cómo funciona el crimen en México y la justicia, pero quisimos meterle música de elementos nacionales y recurrimos a diferentes piezas escritas con un toque y un sabor cómico para jugar con el material y al final terminamos con un bailongo”, añadió.

Solís adelantó que tras el estreno en el Salón Los Ángeles, hará una versión sin orquesta en vivo, para llevar el espectáculo a festivales culturales e incluso ferias de libro por el país, también planea presentarse en Estados Unidos.