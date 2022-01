Amor por la música: Diego Castillo

Diego Castillo es un cantautor mexicano nacido en la ciudad de San Luis Potosí, que con tan pocos años en la industria musical se ha hecho un nombre y se ha colocado en el gusto de los mexicanos.

El intérprete con tan sólo 16 años comenzó a escribir y producir sus canciones de manera amateur, sin ninguna preparación de por medio, sólo su inspiración, hasta que en el 2021 lanzó su primer sencillo, titulado “Quién Diría”, el cual ha tenido muy buena respuesta por parte del público y cuenta ya con más de 200 mil reproducciones en YouTube.

“Desde que estoy muy chico me gusta mucho cantar; entonces como muchas personas yo lo comencé a ver como un hobby que me divertía mucho hacer, pero al principio no era algo que me pasara por la cabeza dedicarme a esto”.

“Cuando entré a mis clases de canto después de un tiempo de tomarlo como juego, así que un día me lo comencé a tomar más en serio”, expresó el joven cantante.

Pese a que el camino del cantante ha sido corto, su talento y trayectoria han alcanzado conquistar al público mexicano, quienes han quedado encantados con sus maravillosas letras y su forma al cantar.

“Desde el día uno decidí que yo iba a cantar mis canciones y eso hacen las canciones más únicas, las tres que he sacado hasta el momento han tenido bastante aceptación”, agregó.

Diego acaba de lanzar su nuevo tema “La Indicada”, con el que poco a poco comienza a cautivar más oídos alrededor de México y el mundo.

Gracias a su gran pasión e interés por la música, el canto y la composición han llevado al cantante potosino a establecerse un meta clara para trabaja por su sueño: tocar el corazón de mucha gente con sus canciones y ser uno de los más grandes exponentes de la música pop urbana en México y el mundo.