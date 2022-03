Alonso Iñiguez se estrena como director de cine con ‘Sexo, pudor y lágrimas 2’

El actor y director de teatro, Alonso Iñiguez dio el salto a la gran pantalla de streaming, ahora como director de cine, en su ópera prima, ‘Sexo, pudor y lágrimas 2’ .

Ésta secuela cuenta Cuenta con el regreso de Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dionne, Jorge Salinas y Hugo Martín y se unen caras nuevas como Naian G. Norvind, José Ángel Bichir, Paco Rueda, Ximena Romo y Vico Volkova.

En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Alonso Iñiguez nos contó las complicaciones que se encontró en la grabación de ésta secuela tras 22 años desde el estreno de su predecesora.

“Cuando me dijeron, no me plantee el 'voy a tocar una joya de la corona', porque si yo hubiera sido consiente de esto no lo hubiera hecho” mencionó.

El filme, dirigido por Alonso Iñiguez ya fue estrenada desde el pasado 4 de febrero por medio de la plataforma de streaming HBO Max.

Durante las primeras semanas, ésta ha tenido un gran recibimiento entre la audiencia, además de tener uno de los soundtracks más escuchados durante este 2022, a cargo de Alejandra Guzmán.