Alicia Keys cuenta su historia en la serie Noted

Grabado mientras Alicia Keys recién celebraba los 20 años del lanzamiento de su álbum debut Songs in A minor y daba los últimos toques a su octavo álbum, del cual lanzó la semana pasada el sencillo LALA, el especial de la serie Noted de YouTube Originals estará disponible a partir del 30 de septiembre, anunció la plataforma en un comunicado.

Alicia Keys lo capturó todo el material para "una docuserie intimista", que se podrá ver completa en el canal de YouTube de la artista.

Gossip Premian a Jessica Chastain y Benedict Cumberbatch en Festival de Toronto

Producida por ella misma, Noted: Alicia Keys the untold stories, "es una serie documental de cuatro partes repleta de impresionantes momentos de introspección y despliegue visual. Basándose en recuerdos que definen su vida y en conversaciones significativas con artistas y seres queridos", describe el comunicado.

"Keys lleva a los espectadores a una experiencia totalmente nueva que combina los mundos del documental y de la actuación de una manera que los fans nunca han visto antes", agrega el texto en el que se anuncia el estreno del primer avance.

"Noted llega en un momento muy emocionante para Keys, que acaba de lanzar su nuevo single LALA con Swae Lee", dice el comunicado, que destaca cómo en este nuevo tema, la artista luce "en su mejor momento", mientras que en la docuserie, "los fans pueden ver a Alicia siendo más audaz y cruda que nunca".

YouTube Originals es creadora de otros especiales como Demi Lovato: Dancing with the devil, Ice cold: La historia no contada de las joyas del hip-hop", K-pop evolution, Coachella: 20 años en el desierto, y Ariana Grande: Dangerous woman diaries.