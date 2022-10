Alejo Tinoco ayuda a crear ingresos pasivos a través de ventas online

El experto en e-commerce que revoluciona el mercado latinoamericano, Alejo Tinoco manifestó que las redes sociales para él han sido la clave de su éxito. “Realmente, no me vería donde estoy si no fuera por ellas, no es un tema superficial, mis redes son mi tarjeta de presentación; entiendo que las redes sociales son un arma de doble filo, pero, en mi caso, han sido una gran herramienta”.

“Para que alguien pueda hacer negocios debe tener presente tres factores: Debe crear una simpatía con las personas, credibilidad e inspirar de alguna manera; las redes sociales me han permitido crear eso, una comunidad a la cual le gusto, le caigo bien, confían en mí y las inspiro, podría decir que el 99 por ciento de nuestras ventas y nuevos clientes son a través de redes o referidos”.

De los alcances que ha tenido su proyecto hasta el momento, Alejo Tinoco enumeró varias ventajas como el convertirse en emprendedor; cambiar su sueldo anual de trabajo, en su actual ingreso mensual; y ayudar a inversionistas a crear ingresos pasivos a través de ventas online”.

Alejo Tinoco determinó que con su proyecto busca demostrarle al mundo que es posible cumplir sus sueños con trabajo y dedicación. “Quiero que todos se den cuenta de que somos seres extremadamente capaces”. “Quiero ser inspiración para todas esas personas que sueñan en grande; mi meta es poder enseñar y ayudar a otros a cumplir sus propias metas; en un futuro cercano quiero poder hablar en eventos de emprendimiento y publicar mi primer libro”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🦋 D A N I 🦋 (@danielacarrionn)

Alejo Tinoco comentó que su interés por los negocios surgió desde temprana edad. “Mi interés surgió principalmente por las ventas; me fascinaba y aun me fascina el hecho de poder convencer a alguien que, aunque aún no lo sepa, necesita mi producto y tengo algún valor que ofrecerle; con el tiempo fui aprendiendo y desarrollando esa habilidad y como todo, al obtener resultados con un producto tras el otro, me mantuvo motivado”.

Alejo Tinoco relató “mi primer negocio fue en la secundaria y mi viaje empresarial comenzó en Miami cuando tenía solo 13 años y comencé a vender gomitas colombianas importadas (Trululus) en séptimo grado; mi enfoque siempre ha sido el margen de ganancia que pueda generar un producto, de hecho, es el mismo enfoque que tienen nuestras tiendas actualmente; mi mamá tenía acceso a un distribuidor exclusivo en Miami para restaurantes y era el único lugar donde vendían estos dulces, lo cual me daba exclusividad del producto; de un momento a otro tenía una pequeña empresa; yo comercializaba estos dulces en mi colegio y contaba con amigos en otros colegios que vendían mis dulces y ganaban una comisión; eso me permitió no solo ganar dinero, sino también experimentar la libertad de poder salir a comer, invitar a chicas al cine, ahorrar para videojuegos, todo sin depender o pedir dinero a mis padres; al mismo tiempo, aprendí a generar ingresos online, comprando productos a bajo precio y revendiéndolos”.

Para concluir, Alejo Tinoco dijo que el reto más emblemático durante este proceso fue el dejar de compararse con los demás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Jose Tinoco (@alejotinoco)

“A veces, tendemos a compararnos con los demás, especialmente con otras personas que vemos en las redes sociales; uno de los mayores desafíos que tuve que superar fue confiar en mi propio proceso y tiempo, mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia los lados y simplemente comenzar con lo que tenía en ese momento”.