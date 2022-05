Alejandro Bastidas, de conductor de uber a coach financiero

Alejandro Bastidas dejó una vida estable en su natal Venezuela para iniciar una nueva vida en Estados Unidos, donde comenzó como conductor de Uber pero logró capacitarse en el trading tras lo cual logró un éxito financiero que le ha permitido cumplir sus sueños y ayudar a otros.

“La mayoría de las personas que comienzan en el mundo del trading; el 99 por ciento comienza con motivaciones materiales, como por ejemplo adquirir un Lamborghini, que es el referente, y hace ya un año me pude comprar mi primer Lambo”, señaló en entrevista al narrar cómo se convirtió en mentor de inversionistas.

Su experiencia en el trading inició cinco años atrás, luego de haber enfrentado varias pérdidas en sus primeras transacciones en mercados financieros.

“En este viaje hice cerca de ocho capacitaciones y había un proceso en estos cursos, un proceso personal; cuando hice el primer curso tuve ciertas dudas, esas dudas las fui disipando con un segundo curso en otra academia y así sucesivamente”, señaló.

Destacó la importancia de los procesos psicológicos y emocionales que se deben comprender en el proceso de aprender a hacer trading, por lo cual el enfoque de sus cursos se centra en cambiar los paradigmas y estructuras personales.

“Eso yo lo descubrí en un proceso, no existió un mentor, un trader que me brindara a mí ese viaje, entonces es lo que yo he tratado de hacer con las personas que me siguen, es ofrecerles lo que yo no tuve”, indicó. Al compartir con sus seguidores una visión más realista del trading, ofrece un acompañamiento que va más allá de sólo ofrecer una capacitación.

“Las personas que quieren capacitarse en esto necesitan tener un mentor para que tengan resultados y con estos resultados el mentor te pueda ofrecer esa estructura; es lo que trato de hacer con mis alumnos, que es ofrecerles una capacitación y un acompañamiento, en el que estoy con ellos día a día y vayan teniendo la experiencia real de las operaciones como trader, para que puedan adaptarse al mecanismo de ganar y perder”, detalló.

Los cursos que ofrece Alejandro Bastidas son personalizados, ya que se dio cuenta que en el aprendizaje grupal es difícil que el 100 por ciento de los alumnos tenga suerte al ejercer su carrera como trader.