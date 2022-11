El reconocido chef e influencer Aldo Espinosa Moreno revela lo que más le sorprendió del mundo del entretenimiento

Aldo Espinosa Moreno es un inmigrante cubano oriundo de San Miguel del Padrón, en La Habana, que llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía 11 años de edad. Según comenta este chef e influencer, su inmersión en la cocina empezó como una necesidad, pero con los años encontró la pasión en ella y en crear platos exóticos.

Mientras sus padres tenían dos trabajos y debían pasar el día fuera de casa, el joven Aldo Espinosa tenía más tiempo libre, lo cual le permitió comenzar a hacer la comida para su hermana y el resto de la familia. Durante este tiempo, el chef desarrolló su pasión por la cocina, especialmente por las carnes.

Aunque su origen es humilde, el ahora chef e influencer Aldo Espinosa se las arregló para viajar por todo el país para probar diferentes estilos de cocción de carne, y en su trayectoria logró convertirse en “El Robinhood De La Carnes” ofreciendo precios accesibles para toda la comunidad y carnes de la más alta calidad.

Gracias a todo su esfuerzo, actualmente cuenta con 6 sedes de restaurantes, y 4 camiones de comida, con planes de expandir su imperio y seguir creando nuevas sedes. Al igual cuentan con un centro de distribución “El Toro Loco Meat Distribution”, tienda de diseño “El Toro Loco Home and Design”, carnicería y mercado gourmet “El Toro Loco Butcher Shop”, una compañía de deporte y entretenimiento “El Toro Loco MMA”, al igual que un programa de televisión nacional “El Toro Loco TV Show”, y una marca de ropa y mercancía conocida como “El Toro Loco By Aldo” .

Con una década de experiencia, esto le sorprendió al chef

Lo que más le sorprende al chef Aldo Espinosa Moreno es la diversidad que hay. Según comenta, los lugares que hay alrededor del mundo tienen alimentos que no se pueden encontrar en otro lugar. En palabras del chef, en la India hay una cantidad de especias que no se encuentran en Tailandia, así como hay carnes en Norteamérica que no se pueden conseguir en Centroamérica.

Lo mismo aplica para alimentos e ingredientes únicos, por lo que el chef aconseja viajar y conocer diferentes culturas que estén relacionadas a la comida y arte culinario en general. Esto le ayudó a diversificarse y poder lograr esos platos exóticos que tanto gustan a los comensales que acuden a su cadena de restaurantes o camiones de comida.

El chef e influencer Aldo Espinosa Moreno afirma que cada día está impresionado con el mundo culinario, que a pesar de que se considera un conocedor de carnes, todavía siente que le falta mucho por aprender. “Estoy sorprendido día tras día, cada vez que aprendo más, me doy cuenta de que me falta un mundo por aprender todavía. Estoy en ese camino de aprendizaje y es mi nueva inspiración: aprender.”

El chef e influencer comenta que tenía ideas preconcebidas del mundo culinario que han ido evolucionando según su travesía y su conocimiento. Por ejemplo, la carne “Kobe” se considera la más suave del mundo, pero para el paladar del chef, de la combinación de la carne japonesa wagyu y la black angus sale una carne más balanceada, suave y sin tanta grasa intramuscular que se puede consumir más a menudo conocida como carne americana wagyu.

El plato que más le gusta preparar al chef Aldo Espinosa

A pesar de que deja parte de su talento en cada uno de los platos y recetas que ha creado, cuando se le preguntó al chef e influencer si tuviera que elegir solo un plato como favorito para preparar, respondió que este es la picanha wagyu.

La razón de esto es que para el chef es “un plato bien sencillo que se vende mucho en El Toro Loco Churrascaria y que a mí me gusta mucho, ya que tiene suavidad y tiene un poquito de grasa. Se puede hacer al estilo brasileño que es en espada o al estilo japonés en sashimi. [En El Toro Loco Churrascaria] se le deja un poquito de grasa y la flameamos con rosemary.”

Según comenta el chef e influencer Aldo Espinosa Moreno, lo más importante de este plato es que tiene suavidad y una grasa intramuscular que se derrite y contiene un marmoleado define su alta calidad. Además, este plato puede ser combinado con platos muy latinos como arroz o feijoada (un estilo de frijoles brasileños).