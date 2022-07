Air Supply ofrecerá concierto en León después de 7 años

El dueto Air Supply regresa a León a concierto gracias a su gira”The Lost In Love Experience”, en la que interpretan las canciones más emblemáticas de su extensa discografía.

Ahora después de 7 años regresan para presentar su más reciente material “The Lost Love Experience”, su nuevo álbum de estudio grabado con la Orquesta Filarmónica de Prada.

La cita para ver en vivo a Russell Hitchcock y Graham Russell es el domingo 6 de noviembre en el Foro del Lago.

Además de León, tienen agendado conciertos en Monterrey, Guadalajara y México, todos durante el mes de noviembre de este 2022.

La banda de Soft Rock formada por el inglés Graham Russell y el Australiano Russell Hitchcock, quienes se conocieron al ser miembros de reparto de la obra teatral “Jesus Christ Superstar”, regresan a León tras su última presentación en el 2015, donde estuvieron celebrando sus 40 años.

La última vez que Air Supply vino a León fue en noviembre del 2015. En aquella ocasión se presentaron en el Domo de la Feria ante más de 3 mil personas.

A lo largo de su historia, el dueto ha lanzado más de 40 sencillos, de los cuales 11 han alcanzado el Hot 100 de Billboard, y han vendido más de 100 millones de discos a nivel mundial.

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar en vivo temas como “Making love out of nothing at all”, “Every woman in the world”, “All out of love”, “Here I am”, “The power of love” y muchas más.

Ya se dio a conocer el precio los boletos van desde los $1,750 a $850, y estarán a la venta a partir del lunes 25 de julio.