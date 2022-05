Aina Maro abre la puerta de México con “No vale la pena” [Video]

La cantante española Aina Maro con el sencillo “No vale la pena” se da a conocer en nuestro país, el tema destaca por ser una balada bailable que tanto gusta al público.

Al hablar sobre la melodía dijo “está dedicada a los varones que no valoran lo que tienen y a quiénes se les recuerda lo fuertes que somos las mujeres para salir adelante en cada sueño que nos propongamos”.

Tras sus éxitos en inglés “Yo mama”, “Bambaram” y “No se toca”, este último en español Aina, se presenta ante el público mexicano con “No vale la pena”, canción que impulsa a las mujeres a salir adelante y no depender de nadie.

La producción y composición corrió a cargo de MrVla, el tema contará con un video que se filmó en Miami, donde la calle 8 hace protagonismo.

El filme fue creado por la compañía Chévere Entertainment. “Es todo un espectáculo, les tenemos dos sorpresas sexys y talentosas, así que estén pendientes de mis redes sociales para saber del estreno”, adelantó.

“No vale la pena” tiene como objetivo formar parte de su segundo EP, por lo que continúa preparando más material que irá lanzando a lo largo de este 2022.

La intérprete se encuentra preparando su próxima promoción por diversos países de Latinoamérica como México, un lugar que ella anhela visitar, “Yo creo que cuando vaya a México, ya me quedo ahí”, expresó.

Aina disfruta mucho del pop, rancheras, soul y de la copla española, aunque actualmente se desenvuelve en el género urbano. “La música urbana está dominando el mundo y me ha permitido fluir con mucha naturalidad. El lenguaje de mis canciones es el mismo con el que me expreso de manera cotidiana, sin fingir y desafiando a cualquiera a quedarse quieto”, señaló.

La nacida en Barcelona, proviene de una familia de artistas, desde muy pequeña se interesó por los escenarios y el baile. A los 13 años tomó clases de canto y teatro musical; fue vocalista en un grupo de pop rock, mismo que nunca salió a la luz, pero que le sirvió para reconfirmar que era el sueño que buscaba cumplir.

Más tarde, viajó a Cuba donde conoció a un productor con quien grabó un tema dance y el videoclip que lo acompañaría. La canción fue la punta de lanza para grabar “Yo mamá”, “Bambaram” y “Addicted to you”, que fueron un éxito en las radios líderes de España.

Debido a su pasado físico, muchas puertas se le cerraron, sin embargo, el amor propio fue el motor para perseguir sus sueños y no detenerse. “Amarme de pies a cabeza ha sido el reto más difícil, pero también del que más orgullosa me siento. Muchas personas me dijeron que cantaba y bailaba bien, pero mi cuerpo no era el adecuado. Hoy agradezco que hayan llegado a mi vida porque me hicieron más fuerte para lograr cada una de mis metas”, expresó.

Entre sus grandes éxitos se encuentran “Yo mama”, con más de 3 millones de reproducciones en Spotify y casi el millón en YouTube. Gracias a ello, pudo recorrer toda España, pisando los mejores escenarios a lado de grandes DJ´S españoles.

En 2018 lanzó los temas en español, “No se toca” y “Que le den”, que cuentan con más de millón y medio de reproducciones en Spotify, abriendo paso al reggaetón su carrera.

“No quiero agua”, es su más reciente sencillo. Se trata de un pop muy comercial, que salió en noviembre del 2021 y ya alcanzó el millón de visualizaciones en Youtube.