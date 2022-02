Agradece Yuri recibimiento de guanajuatenses para celebrar 45 años de carrera musical

El estado de Guanajuato recibió a la cantante Yuri para hacer realidad su proyecto musical por sus 45 años de carrera musical “Celebrando a una Leyenda”, tras ser rechazada su propuesta en su natal Veracruz.

La cantante jarocha dijo que las autoridades de la Secretaría de Turismo de Guanajuato le brindaron todas las facilidades para poder hacer realidad un sueño tan loco, en un disco que contiene colaboraciones con diversos artistas y de distintos géneros musicales.

Con la singular sencillez que la caracteriza, Yuri relató que vestida con gorra, lentes y chamarras para trató de pasar desapercibida y disfrutó de la ciudad.

“Un lugar hermoso, sus calles, su gente, su comida, me trataron my bien, sin duda volveré a Guanajuato”, dijo.

En conferencia de prensa para promocionar su disco Yuri, el cual se encuentra en las primeras listas de popularidad de las diversas plataformas digitales, prometió regresar al estado y grabar un video, pues quiere demostrar lo lindo que es Guanajuato.

“Amenazo con volver a a Guanajuato”, aseveró entusiasmada.

Festejar los 45 años de carrera de una de las voces femeninas más icónicas y poderosas de la música en español no fue fácil, sin embargo lo que estaba claro era grabar en el majestuoso Teatro Juárez de Guanajuato.

“A través de la disquera (Sony Music) se presentó el proyecto en Guanajuato y de inmediato recibimos un si, por respuesta”, refirió la cantante.

Al mismo tiempo dijo no ser profeta en su tierra, pues no ha tenido la oportunidad de grabar allá, pero no quita el dedo del renglón con la firme idea de lograr su objetivo.

“La gente de Veracruz es hermosa, hasta querían que fuera Presidenta Municipal, un día se los voy a cumplir y se que haré algo en mi tierra”, dijo convencida.

Lamentó que las autoridades el estado de donde es originaria le den más apoyo a la gente que no es del lugar, incluso ni del país; pero confió en que pueda cumplir su sueño de grabar, “un sinfónico, me encantaría”, comentó la cantante.

“Celebrando a una Leyenda”

Tras varios meses de planeación la respuesta fue mostrar su versatilidad y grandeza con un álbum en vivo. Así surgió este disco que fue grabado en julio pasado en vivo desde el Teatro Juárez; durante dos días grabó con los mejores invitados, amigos de Yuri y grandes figuras de la música de diversos géneros quienes unieron sus voces con ella.

Realizó duetos con Carlos Rivera, Cristian Castro, Emmanuel, Mijares, Camila, Lucero, Edith Márquez, Los Ángeles Azules, Marco Antonio Solís, María José, Pandora, Carín León, Gilberto Santa Rosa, Grupo Cañaveral, Grupo Firme y La Única Internacional Sonora Santanera.

Yuri es la voz mexicana que puede interpretar desde pop, salsa, ranchero, boleros, cumbia, grupero y desde luego los sones jarochos que lleva en la sangre, así el público la puede ver y escuchar en “Celebrando a una Leyenda” en 19 inolvidables temas.

Festejar a la oriunda de Veracruz es celebrar a México y no podía faltar el mariachi Gamma Mil, un ensamble de bailarines y músicos jarochos.

Utilizó 19 cambios de vestuario diseñados para este momento tan especial el cual será recordado como uno de los más valiosos e importantes en la historia de esta leyenda viviente de la música en español.