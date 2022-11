Agenda de espectáculos de noviembre; regresan los bailes a la ciudad

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Se acerca el final del año y con ello varios eventos de entretenimiento para todos los gustos. Noviembre es el mes de bailes en la ciudad, de festivales de música y de diversos conciertos en los foros de la ciudad.

La Dama de Negro

La experiencia de terror más impactante en la historia del teatro en México. Arthur Kipps ha vivido aterrado a partir de una experiencia que enfrentó en su juventud.

Fecha: 1 de noviembre

Hora: 19:00 y 21: 30 horas

Lugar: Teatro Manuel Doblado

Lasso

El actor, compositor y cantante que llega por primera vez a León, l venezolano ha logrado poco a poco ganarse un lugar en la música, para muestra es que él fue el invitado especial en los conciertos de Los Jonas Brothers.

Fecha: 3 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Foro del Lago

Ismael Serrano

El cantante ofrecerá un repertorio de su trayectoria de 25 años en los escenarios vuelve a León con una gran producción.

Fecha: 3 de noviembre

Hora: 21:00

Lugar: Foro Paruno

Tercia de Ases Lorenzo de Monteclaro, Conjunto Primavera, y Lalo Mora

Con este elenco se le da la bienvenida a los bailes al aire libre, este concepto de regional mexicano están listos para hacer bailar con sus éxitos a su público guanajuatense.

Fecha: 4 de noviembre

Hora: 22:00

Lugar: Explanada de Poliforum

Camilo Séptimo

La banda de rock, confirmó su gira para 2022 y León, será parte del reencuentro con su público.

Fecha: 4 de noviembre

Hora: 21:00

Lugar: Foro del Lago

Tecate Bajío

Uno de los principales objetivos de Tecate Bajío es ofrecer experiencias para los asistentes quienes disfrutan de más de 10 horas de música. Aterciopelados, Beta, Bratty, Carla Morrison, Chucho Rivas, Los Estrambóticos, Fobia, Little Jesús, Mcklopedia, Neptuna, Panteón Rococó, Los Pericos, Plastilina Mosh, The Rasmus, S7N, The Cardigans y Zoé.

Fecha: 5 de noviembre

Hora: 14:00

Lugar: Autódromo León

Chumel Torres

El presentador del programa ‘El pulso de la República’ en su show compartirá que hizo durante la pandemia, así como el presente y futuro del país y algunos problemas que ha enfrentado por expresar su opinión acerca del país con su característico y satírico estilo.

Fecha: 5 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Teatro Manuel Doblado

Air Supply

El dúo de soft rock formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock; han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, han realizado conciertos en los principales escenarios de los cinco continentes.

Fecha: 6 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Foro del Lago

OV7

La agrupación mexicana OV7 inició el 1 de septiembre su gira 30 años, con la que celebran más de tres décadas de existencia y en la que recorrerán varias ciudades de México y Estados Unidos.

Fecha: 11 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Velaria de la Feria

José Madero

A partir de 2022, el ex vocalista de Pxnda viene a brindarle una nueva definición a su música de la cual viene acompañada de una nueva gira en vivo: “Giallo Fantastique Tour”.

Fecha: 11 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Foro del Lago

Pancho Varona

El grupo madrileño de rock pop surgido en los años 80: Los Secretos; y uno de los compañeros musicales más emblemáticos de Joaquín Sabina: Pancho Varona, ofrecerán una noche de éxitos y buena música.

Fecha: 12 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Foro Paruno

Tributo a José José por Víctor Carré

Llega el Espectáculo "José José Sinfónico" interpretado por Víctor Carré, vocalista de Melina y WWRJ y como artista invitado Maurizio Ruiz ex vocalista de Los Ángeles Negros.

Fecha: 12 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Domo de la Feria

Daniel Boaventura

Considerado como el mejor crooner de Latinoamérica con su gira “10 años Tour”, ofrecerá covers de éxito en inglés portugués, español e italiano como, "New York, New York", “Celebration”, “I Will Survive“, “Dancing Queen”,“September” y muchos más.

Fecha: 12 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Foro del Lago

Sole Giménez

La española rinde así homenaje y da visibilidad a una larga lista de mujeres creadoras con temas compuestos por mujeres que abrieron paso.

Fecha: 17 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Foro Paruno

Edén Muñoz

Uno de los cantautores más prolíficos de la música regional mexicana. Ganador de diversos premios y posicionado como uno de los favoritos de su género. Al día de hoy uno de sus éxitos se encuentra entre los primeros lugares en las plataformas digitales.

Fecha: 18 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Aeródromo FIG

Café Tacvba

Después de ofrecer un majestuoso concierto en el Festival Internacional Cervantino, cuatro exitosos conciertos en el Auditorio Nacional, y con una gira en Estados Unidos y Europa que se ha convertido en una de las más exitosas este año, regresan a León.

Fecha: 18 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Velaria de la Feria

Martín Garrix & Tiesto

En un solo espectáculo Martin Garris + Tiësto, dos de los mejores djs del mundo, serán parte de la segunda Noche Mágica del Festival Internacional del Globo.

Fecha: 19 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Aeródromo FIG

Canseco & Tolidos

Luis Cortés de Tolidos y Eugenio Dodero de Canseco regresan a los escenarios para ofrecer conciertos en formato acústico.

Fecha: 19 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Foro Paruno

Farruko, Mau y Ricky

El reggaetón será el invitado de honor al FIG en su edición 20, al cartel musical se suman Farruko, Mau y Ricky el dúo pop latino de origen venezolano.

Fecha: 20 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Aeródromo FIG

Pandora & Flans

Flans y Pandora, agrupaciones que tuvieron gran éxito en la década de los ochenta se unen para realizar una gira musical llamada “Inesperado Tour”, realizarán un recorrido por clásicos como“Las Mil y Una Noches”, “Cómo Te Va, Mi Amor”, “No controles y “Como una mariposa”, entre otros.

Fecha: 25 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Poliforum León

María José

Sin duda María José es una de las cantantes favoritas de los leoneses. La “Josa” es garantía asegurada de un buen concierto, calidad y energía, con su tour “ReConexión”.

Fecha: 25 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Domo de la Feria

Ed Maverik

El originario de Delicias Chihuahua, cantante y compositor de música folk saltó a la fama gracias a las redes y a Youtube, en León se ha posicionado como uno de los favoritos.

Fecha: 26 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Foro del Lago

Jorge Medina y la Sonora Dinamita de Lucho Argaín

La banda y la sonora, demostrarán que son dos géneros musicales que se llevan bien y harán cantar y bailar al público con lo mejor de su repertorio musical.