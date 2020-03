Adriana Torrón lanza su nuevo sencillo “Me quiero más”

La cantante de República Dominicana Adriana Torrón, del género pop urbano, un ritmo que pega fuerte en su país, acaba de lanzar su segundo sencillo “Me quiero más” luego de su éxito, su primer sencillo, “Loquita Por ti”. La nueva rola tiene video oficial.

“Me Quiero Más” fue compuesta por Carlos Julián Martínez, Daniel González, Laura Robles y Adriana Torrón; producida por Elliot JustoV.

“Me quiero más” el nuevo sencillo de Torrón fue lanzado en el mes de febrero y la nueva pista tiene buena recepción en plataformas digitales, pues cuenta con 600 mil vistas en YouTube.

Adriana Torrón en entrevista para El Sol de León nos comentó que su nuevo sencillo es una pista con la que le recuerda una parte de ella, así nos lo cuenta “me quiero más es una canción de unos amigos que la escribieron y cuando me la enseñaron yo me sentí súper identificada con la canción porque muestra como una chica se empieza a querer así misma tal y como es se aprende a valorar y que no le importa lo que la gente le diga”.

La cantante trabaja ahora en nuevo material y es que “Loquita Por Ti” ya tiene un millón de vistas en YouTube y su segundo sencillo tal parece ser que va por el mismo camino.

“Ahora mismo yo me estoy enfocando en Pop urbano y pues ahora grabamos varias canciones y quisiera grabar algo más ahora en 2020, sigo trabajando sigo grabando, ahora ya lo podemos ver en los número de YouTube” resaltó Torrón en entrevista vía telefónica con la OEM.

El video de la canción se realizó en Las Ruinas de Engombe a las afueras de Santo Domingo, República Dominicana, bajo la producción de Gisselle Lora y la dirección de Edgar LaPaix. El video muestra a una Adriana Torrón fuerte y empoderada.