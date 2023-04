Adrián Sáenz, el influencer financiero que acerca el mundo de las inversiones a las masas a través de su popular canal de YouTube

Adrián Sáenz ha logrado mucho más que solo hacer del mundo de las finanzas e inversiones un lugar entretenido para sus seguidores. Ha ayudado a miles de personas a tomar el control de su futuro financiero. Gracias a su canal de YouTube, creó una comunidad de suscriptores de 1,66 millones donde la educación financiera es accesible para cualquier persona que se lo proponga.

La filosofía de Adrián es simple: aprender haciendo. Él mismo ha probado muchas inversiones y negocios en su carrera, y su comunidad ha sido testigo de ellos en su canal de YouTube. “Ha probado todo tipo de cosas: trading, minería de criptomonedas, póker online, NFT, compras mediante aplicaciones, entre otras muchas cosas”, cuenta el influencer financiero.

“Yo lo que hago es compartir mi experiencia. Pruebo yo mismo esas inversiones o negocios durante una semana, un mes, tres meses, y luego te cuento la experiencia”, cuenta el youtuber. “Mi objetivo no es decirte qué está bien y qué no -enfatiza el catalán-, sino generar un contenido que sea informativo y entretenido a la vez. Por eso cuento tanto cuando gano como cuando pierdo”.

El entusiasmo de la gente hizo que Adrián empezara a interesarse cada vez más en este mundo, que hoy es su gran pasión, haciendo de las inversiones algo entretenido y al alcance de sus seguidores, a quienes les da el poder de discernir entre las buenas oportunidades y las malas tendencias, sin tener que arriesgar su propio dinero.

Finanzas para todos

“Soy imparcial en cuanto a la información que doy, sólo pretendo mostrar cómo funcionó ese negocio o inversión para mí”, añade el influencer, cuyo canal de YouTube acumula ya más de 100 millones de reproducciones.

“A pesar de todas las opciones que podemos encontrar para invertir, siempre le digo a mi comunidad que la principal fuente de ingresos es el trabajo. Entiendo que las inversiones son algo que llama mucho la atención. Todo el mundo quiere invertir y ganar dinero. Pero la realidad es que para ganar dinero tenemos que trabajar. Una vez que tenemos una fuente de ingresos estable y ahorros, tiene sentido invertir. Antes, en mi opinión, no es recomendable”, profundiza.

Desde muy joven, Adrián se interesó por el ecommerce y el marketing digital y se dedicó a crear tiendas digitales. A pesar de que logró emprender exitosamente con sus tiendas, actualmente solo se dedica a crear contenido financiero para su canal de YouTube.

“Intento democratizar las finanzas. Hago un contenido fácil de ver para que lo entienda una persona mayor o alguien de 18 años, y eviten caer en estafas. Intento ser transparente con todo y ese es mi diferencial”, argumenta.

Las tendencias que reinarán este 2023

Durante el primer mes del 2023, publicó en su canal de YouTube un video en el que contó cuales son las mejores formas y tendencias para ganar dinero durante este año. “Existen formas de ganar dólares todos los meses. La primera forma es a través de la venta de servicios. Hay que saber cuáles son las principales demandas que pueden ser programación, redacción o edición de videos, por ejemplo. Tenemos la suerte de vivir en la era de la información y podemos aprender a hacer cualquier cosa que la gente necesite”, añade.

La otra gran tendencia para este año es el trading. Esto es operar en distintos mercados como el de las criptomonedas o en acciones de la bolsa de valores. “El trading no es una forma que personalmente me gusta. No es una inversión a largo plazo sino algo de lo que debes ocuparte todos los días. Además, así como se gana, se pierde dinero”, sostiene.

La inteligencia artificial va a ser, sin dudas, el tema de este año, porque muchas empresas están comenzando a utilizarla. “La inteligencia artificial no te va hacer ganar dinero por sí sola, sino que es una herramienta que puede hacerte ganar dinero si la sabes aplicar en tus propios servicios”, agrega.

Otra opción poco conocida es la de hacer arbitraje en plataformas de venta, como por ejemplo, en Amazon. Es un negocio que consiste en conseguir los productos que la gente busca en este tipo de plataformas y ofrecerlas a un precio menor. “La gran mayoría de los modelos de negocios funcionan si lo haces bien. El secreto es no cambiar todo el tiempo entre uno y otro, sino especializarse en uno de ellos y trabajar por el mínimo de seis meses para poder comenzar a obtener las primeras ganancias”, concluye.