Adrián Costilla presenta “Investigadores”

Adrián Costilla, es músico y productor, tiene más de una década en el mundo de la música, y recientemente ha lanzado su nuevo EP “Investigadores” con más de 15 canciones busca abrirse paso en la escena musical.

Adrián comienza con la búsqueda de nuevos sonidos en colaboraciones con artistas nuevos que en conjunto buscan expandir su música a nivel internacional. Adrián Costilla representa la creencia de que todo es posible.

Costilla nos contó que ya cuenta con videos y canciones en plataformas digitales y resaltó que sus influencias en la música son Jarabe de Palo, Café Tacvba “yo soy músico, artista y productor, me encantaría que escucharan mis canciones en Spotify y YouTube, en todas la plataformas disponibles.

Adrián Costilla comentó que sus canciones están escritas desde sus vivencias “Todos son experiencias propias y como cantante se define opinó que “Yo no creo en los artistas fugaces que crean canciones por crear canciones nada más y porque quieren dinero, yo creo en los artistas trascendentales como Maná, Jarabe de palo, café tacuba, que se toman su tiempo y no sacan sencillos cada rato, no es a fuerza sacar una canción” dijo para entrevista con El Sol de León.

La esencia de Adrián Costanilla es ser sincero y ayudar al que quiere, yo siempre voy buena onda y si me gusta un proyecto yo lo hago gratis, apoyar realmente lo que es el talento, es eso

Para Costilla cantar y producir melodías lo es todo, es su modo de expresarse, nos compartió que “la música es un medio de catarsis de escupir, se podría decir lo que yo tengo, toda mi vida lo he hecho, es completamente toda mi vida”.

Costilla ha presentado canciones como “Dolor de cabeza”, “Querer Quererte”, “Bonita”, “La libertad”, “Frío el Fuego”, dijo vía telefónica, y su más reciente material Investigadores “tengo canciones que hice a los 15 hasta los 25 años”.