Adela Micha invita al público leones asistir a formar parte del espectáculo “Los Mandamientos de una mujer chingona”

La reconocida periodista y presentadora Adela Micha invitó al público de León a formar parte del espectáculo “Los Mandamientos de una mujer chingona” que se presenta hoy en el Domo de la Feria en punto de las 8:30 p.m.

Adela Micha compartirá escenario con Susana Zabaleta y Rebecca de Alba, en una sola función dijo Adela estar contenta “estamos muy entusiasmadas muy contentas de poder estar ahí, es una gran oportunidad de ponernos en contacto con mucha gente allá en León”.

“invitar a la gente que nos acompañe, este es un show multidisciplinario en donde deberás que Rebeca está increíble Susana ya sabes, que igual te baila, que te canta, que te actúa, la experiencia ha sido increíble” dijo Adela Micha vía telefónica.

Sobre las presentaciones de los Mandamiento de una Mujer Chingona Adela Micha nos dijo ha sido bastante exitosa pues ha sido del agrado de la asistencia “ha sido muy exitoso, muy agradecidas con el público porque nos ha ido a ver, porque ha estado con nosotros y ha participado de manera increíble, lo disfrutan mucho”.

Adela Micha en escenario con la cantante Zavaleta y la modelo De Alba compartirá experiencias y consejos “yo he dicho mucho que si a mí alguien me hubiera dicho cuando yo empezaba a vivir de manera independiente a dedicarme profesionalmente a lo que me dedico, si me hubieran dicho lo que decimos, si me hubiera servido mucho” dijo vía telefónica.

La frase: “son experiencias que finalmente compartimos con la gente y que nos pasan a todos en la vida, la verdad es que si no hay nada misterioso” dijo para la OEM Adela Micha.

“No es un espectáculo nada más para mujeres, es un espectáculo para todos” compartió Adela Micha.

La frase: “cada noche que presentamos un función descubro algo diferente en ellas que me hace respetarlas y admirarlas aún más “detalló Micha.

Adela Micha enfatizó que participará en el Paro Nacional del 9 de marzo, así anunció que participará “por supuesto que sí el próximo nueve de marzo no me muevo estaré de brazos cruzados y al día siguiente estaré muy atenta con mi auditorio, en la radio y la televisión, todo cuanto, me la paso convocando, no tiene antecedente, a mí me parece que va a ser de alguna forma un antes y un después”.