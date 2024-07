Actrices de “Cabaret” se reúnen tras 20 años de la primera temporada del musical

Hace dos décadas, Claudio Carrera Daniela Romo y Tina Galindo, montaron el musical Cabaret en el Teatro de los Insurgentes, puesta que regresó al mismo escenario, en una nueva temporada y con dedicatoria especial a Tina Galindo, quien falleció el pasado 29 de enero.

El elenco de la puesta original, encabezado por Chantal Andere y Olivia Bucio, develó la placa alusiva al término de la función, a cargo de Cassandra Sánchez Navarro e Irene Azuela.

El productor Claudio Carrera leyó el mensaje que escribió Olivia Bucio, quien se recupera de un derrame cerebral: “Es un verdadero honor estar aquí. Mi carrera nació en este Teatro de los Insurgentes, mis hijos crecieron aquí, este lugar es como mi casa. Me hace muy feliz estar frente a ustedes acompañada de mis seres queridos, de mis grandes amigos y que sea en esta noche y en este escenario.

“Quiero agradecer esta oportunidad de venir a verlos y de compartir con ustedes la alegría y la pasión por hacer teatro. Y a Claudio Carrera gracias por nuestra hermosa amistad y gracias hasta el cielo a nuestra querida Tina Galindo y gracias a Don Chema Ávila quien tuvo la visión de hacer el Teatro de los Insurgentes en 1953 y a don Marcial Dávila, que fue uno de los productores más importantes de México.

“Ambos me regalaron un refugio y una hermosa familia y no me puedo ir sin decirles que hacen ‘Cabaret’ con amor, con ganas, con respeto y pasión por el teatro. Es un honor estar en este escenario con ustedes. Felicidades por sus primeras 100 representaciones y por muchas más”.

Chantal Andere en su intervención expresó: “A todos gracias por estar aquí. Maravillosa compañía de ‘Cabaret’ muchas felicidades y admiración siempre. Los que hacemos teatro musical sabemos de la disciplina que se requiere para estar aquí, así que mi reconocimiento, mi admiración, mi cariño a todas mis ex compañeras. Oli es un gusto verte aquí, verte bien, verte fuerte, no sabes la alegría que me da.

“Es una noche con muchas emociones encontradas. El pisar este escenario después de haberlo dejado hace 20 años al encarnar a ‘Sally’, es enriquecedor, recuerdos maravillosos; por otro lado tristeza de todos los nombres de talentos que mencionaste y ya no están entre nosotros. Ha sido una función espectacular y me voy muy feliz de recordar que la vida hay que vivirla intensamente”.