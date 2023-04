Actores de ¡Que Viva México! agradecen promoción a AMLO tras críticas a la película

El actor Joaquín Cosío fue uno de los primeros que reaccionó a la crítica que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a la cinta ¡Que Viva México! del director Luis Estrada, que presenta un retrato de la polarización política y social que vive el país.

“Es un churro” dijo AMLO sobre el filme en su conferencia matutina, consideró que falsea la realidad del país y que es una obra dirigida al consumo de los conservadores.

Puede interesarte. AMLO critica a Luis Estrada y película ¡Qué viva México! por ser un “churro” contra su gobierno

“Gracias, Lopez Obrador, por promover ¡Que Viva Mexico! Siempre supe que tu también eras buena ondita! Digo no creo que sea un churro como dices pero siempre se agradece la promoción espontánea. Gracias, Presidente!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Se le unió más tarde Alfonso Herrera, quien publicó “Se venden churros en más de 3000 pantallas alrededor del país. ¡Están muy buenos!”

Gracias, Lopez Obrador, por promover “Que Viva Mexico”. Siempre supe que tu también eras buena ondita! Digo no creo que sea un churro como dices pero siempre se agradece la promoción espontánea. Gracias, Presidente! @lopezobrador_ — Joaquin Cosio (@cosio_joaquin) March 29, 2023

El presidente reconoció que el filme tendrá éxito, porque tal como sucede con los libros de Francisco Martín Moreno, “tiene una clientela de clase media conservadora ávida de ese tipo de contenidos”.

El vaticinio se está cumpliendo, la película ocupa el tercer lugar en la lista de las películas más vistas, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Se venden churros en más de 3000 pantallas alrededor del país.

¡Están muy buenos!@QueVivaMexico__ pic.twitter.com/oBUWF16AJC — Alfonso Herrera (@ponchohd) March 29, 2023

En su reporte semanal del 20 al 26 de marzo, el organismo detalla que la cinta en la que participan Damián Alcázar, Ana de la Reguera, Alfonso Herrera y Joaquín Cosío logró en su primera semana de exhibición una taquilla de 27.5 millones de pesos con 363 mil 900 asistentes.

Esa semana, fueron en realidad sólo cuatro días, pues se estrenó en tres mil salas el 23 de marzo pasado. En su récord acumulado, en la que se cuentan las funciones de preestreno que hubo de la cinta, ¡Que Viva México! obtuvo 28 millones de pesos en taquilla y 418 mil personas en salas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sólo la superan en este top ten los blockbusters John Wick 4, protagonizada por Keanu Reeves, que ocupa el primer lugar con 73.4 millones de pesos y reunió un millón de personas en salas; mientras que Shazam!, que ya tiene tres semanas en cartelera, obtuvo 33.8 millones de pesos y 525 mil espectadores.

Las otras cintas con las que compitió la sátira de Luis Estrada y que se colocaron en la lista del número cuatro al diez son: Scream, Creed III, La ballena, Louis Tomlinson. All of Those Voices, Demon Slayer to the Sword, 13 exorcismos y Al borde de la extinción.