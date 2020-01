Abarrotan el Teatro del Pueblo con La Adictiva

Desde antes de su explosiva salida, los fans y seguidores de Banda La Adictiva, corearon sus temas sin ni siquiera ver a los sinaloenses poner un pie en el escenario, la espera terminó y Memo Garza e Isaac Islas hicieron apabullante aparición para ver un lleno completo en el Teatro del Pueblo en la Velaria de la Feria.

La agrupación sinaloense salió para entonar “Un fin en Culiacán” y la muchedumbre se dispuso a corear, desde este instante, cada éxito de los originarios de San José de Mesillas, Memo Garza agradeció a su público “¡Muchas gracias vamos a cantar fuerte Bonito León Guanajuato!”.

La Adictiva entonó éxitos como “En peligro de extinción”, “El amor de mi vida”, “El viejón”, y “Escondidos”, así propuso un gran ambiente, un gran baile entre los miles de asistentes y así La Adictiva gritó “¡Queremos que se vea la fiesta con toda la gente!”.

Memo Garza, en entrevista previa con los medios de comunicación habló de su nuevo vocalista, Jerry Corrales “no estamos buscando nuevo vocalista ya lo tenemos, Jerry es un amigo de nosotros, yo lo conocí hace un tiempo, en Guadalajara él cantó con nosotros hace como unos dos años, es amigo mío yo platico con él y entonces yo estaba bromeando con él me decía no me subas, no me subas”.

A pregunta expresa sobre cómo es que la banda se ha fue consolidándose, Isaac Islas respondió que “para que una agrupación siga creciendo es importante tener bases y tener gente que vale mucho la pena, gente responsable, gente que quiera hacer un buen trabajo, que se comprometa totalmente como agrupación con el proyecto y que de verdad sabe que es muy importante para su vida como para todos los fans y medios de comunicación”.