A Filippa Giordano, la cuarentena la acerca más a sus hijos

Filippa Giordano disfruta la compañía de su familia, y en la cuarentena encontró la oportunidad ideal para pasar tiempo con ellos, especialmente con sus gemelos de seis años de edad.

“Todo lo que hacía a distancia con mis niñeras, lo pude hacer en primera persona. Por el hecho de que no van a la escuela, han podido gozar de una presencia de mamá y papá”, comparte en entrevista.

“Es algo especial porque conectas de forma todavía más intensa con ellos, los formas tú directamente, y por eso tienes que aprender miles de cosas porque te conviertes en mamá y maestra”, expresó.

La parte de la enseñanza ha sido su mayor reto durante esta etapa. Por ello, la música siempre es su aliada. En su casa nunca falta la música clásica, las piezas de Chopin para estimular la mente y compilaciones de Mozart. Aunque no es su deseo dirigir a sus hijos para que se dediquen a su misma profesión, considera que el escuchar diferentes melodías los ayuda a reconocer la belleza detrás de las notas, y con ello aprendan a expresarse.

“Antes les ocultaba a mis hijos a qué me dedicaba para no influenciarlos a una edad tan tierna. De un año para acá se han enterado poco a poquito, y naturalmente son muy amantes de la música, del canto mi niña y de los instrumentos mi niño. Los acerco de forma educativa, no porque busco que se dediquen a esto, sino para que puedan expresar sus sentimientos a través de esas artes, que sirven aunque no sea tu profesión”.

La cantante cierra el año con el lanzamiento de una nueva versión del tema Abrázame, que interpreta con Fernando de la Mora, con los arreglos de piano del compositor Chacho Gaytán. Debido a la falta de contacto que toda la humanidad ha tenido a lo largo de este año, la italiana considera que esta canción llegará a tocar sus corazones.

“Los latinos somos cuidadosos y cariñosos. Por esa razón fue el deseo de colaborar, aunque sea a nivel virtual, con mis amigos. Darle importancia a este gesto tan necesario y fundamental”, finalizó.